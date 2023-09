Unwetter-Warnung und Starkregen: Gewitter-Front auf der Wiesn bleibt aus

Von: Lucas Sauter Orengo

Auf dem Oktoberfest könnte es am Montag ungemütlich werden: Regenschauer ziehen am Abend über den Festplatz. Ein Gewitter blieb bislang aus.

Update 18. September, 18 Uhr: Der Himmel bleibt trüb über den Festzelten der Wiesn. Vereinzelt kommt es zu leichten Regenfällen. Die Gewitterprognose scheint nicht einzutreten. Laut wetteronline sinkt die Regenwahrscheinlichkeit gegen 19 Uhr bereits. Am späten Abend soll die Bewölkung weiter auflockern. Trotz erster Schauer lockte das Volksfest am Montag erneut zahlreiche Gäste an.

Update 18. September, 14.45 Uhr: Die Prognose hat sich verfestigt. In wenigen Stunden, laut wetteronline bereits ab 16 Uhr, soll es in München beginnen, zu regnen. Richtung Abend müsse sogar mit Starkregen gerechnet werden. Für 18 Uhr werden sogar Gewitter vorhergesagt. Mit einer Wahrscheinlichkeit von immerhin 70 Prozent. Die Temperaturen sollen parallel dazu fallen. Von den Höchstwerten des Nachmittags (23 Grad) auf frische 16 Grad.

Wiesn-Besucher, die in den kommenden Stunden einen Besuch auf dem Festgelände planen, sollten besser einen Regenschirm einpacken.

Update 18. September, 12.32 Uhr: Nachdem sich der Vormittag in München noch bei strahlend blauem Himmel gezeigt hatte, ist es zum späten Mittag grau geworden. Wie das Wetter-Portal wetteronline vorhersagt, soll es ab 16 Uhr anfangen zu regnen. Gegen 18 Uhr erreicht eine Gewitter-Front dann wohl die Stadt - dann, wenn die Biergärten und Straßen mit am vollsten sind. Wer also heute noch einen Wiesn-Termin wahrnehmen möchte, sollte einen Regenschirm dabei haben.

Erstmeldung vom 18. September

München - Strahlend blauer Himmel, Temperaturen weit über 20 Grad: Der Wiesn-Start 2023 hätte meteorologisch nicht besser laufen können. Schon den ganzen September über bescherte ein schier nicht enden wollendes Hoch der Region spätsommerliches Kaiserwetter. Trachtenumzügler, Biergartenbesucher und alle anderen Wiesn-Gänger am ersten Wochenende konnten das milde bis heiße Wetter entsprechend genießen. Doch zum Wochenstart am Montag (18. September) droht am Nachmittag ein jähes Ende des malerischen Volksfest-Flairs: Gewitter ziehen gen München.

Oktoberfest in München: Gewitter-Front kommt aus Westen - und erreicht am Nachmittag die Wiesn

Auf dem Oktoberfest könnte es am Montag (18. September) ungemütlich werden: Gewitter ziehen am Nachmittag aus Westen auf. (Symbolbild) © IMAGO / Wolfgang Maria Weber , IMAGO / Smith

Wiesn-Besucherinnen und - Besucher sollten bei einem geplanten Gang auf die Theresienwiese am Montag besonders am späteren Nachmittag in Richtung Himmel blicken. Sämtliche Wetter-Portale sagen dann Gewitter voraus, die sich aus Westen nähern. Gegen 15 bis 16 Uhr, so die Prognose am frühen Montagmorgen, soll die Gewitter-Front dann München erreicht haben.

Oktoberfest: Gewitter am Montag erwartet – große Regenmengen und Temperatursturz erwartet

Regenmengen von bis zu zehn Litern sollen dann erreicht werden. Dazu wird ein starker Rückgang der Temperaturen erwartet: Wie wetter.com prognostiziert, liegen die Werte am frühen Nachmittag noch bei sommerlichen 25, nach Durchziehen der Front dann nur noch bei 16 Grad.

Ein Blick in die Wetter-Prognose der kommenden Tage zeigt: Mitte der Woche wagt der Spätsommer wohl noch einmal einen Anlauf - doch das ist dann wohl der letzte seiner Art, ehe die Temperaturen sich dann auf knapp um die 20 Grad einpendeln sollen.