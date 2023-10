„Der schlimmste Tag“: Wiesn-Bedienungen packen aus – Fassungslosigkeit im Netz

Von: Adriano D'Adamo

Zwei Wiesn-Bedienungen teilen über TikTok Videos, in denen sie vom Arbeitsalltag in den Festzelten reden. Dabei erzählen sie vom „schlimmsten Tag“.

München – Die Wiesn kann für die Besucher eine gute Zeit werden. Für die Bedienungen bedeutet die Oktoberfestzeit allerdings viel Arbeit. Zwei von ihnen teilten ihre Erfahrungen auf TikTok und sind sich einig, dass am letzten Wiesn-Wochenende „der schlimmste Tag“ war.

Bedienung Eva ärgert sich über Wiesn-Ferkel – und ist damit nicht alleine. © Screenshots

Müll im Festzelt: Bedienungen beschweren sich über Chaos auf der Wiesn

„Nie so einen Saustall gesehen“, „echt brutal“ und „ein richtiges Glasmeer“. So beschreibt „Vendewa“ die letzten Tage auf der Wiesn. Sie ist Bedienung in einem Festzelt. Daraufhin zeigt sie auch Bilder von ihrem Arbeitsplatz: Kaputte Maßkrüge, verschüttetes Bier, viel Müll und Chaos um die Bierbänke herum. Sie kritisiert vor allem den Müll, den die Besucher mit ins Festzelt bringen, zum Beispiel Plastiktüten, um ihre Jacken aufzubewahren und zu schützen.

„Der schlimmste Tag“ auf der Wiesn: Bedienung hat aber einen Lichtblick

In einem anderen Video stimmt „Lenaanna798“ der Bedienung zu. „Ja, gestern der schlimmste Tag. Punkt“, pflichtet sie ihrer Kollegin bei. Immerhin bleibt der Frust nicht allzu lang an ihr haften: Sie bekomme Besuch von ihren Eltern und ihrem Freund, so die junge Frau. „Ich freu mich so stark.“

In den Kommentaren der beiden Videos äußerten viele Nutzer dennoch ihren Unmut und ihre Fassungslosigkeit über die Umstände, unter denen die Bedienungen arbeiten müssen.

Fassungslosigkeit unter den Nutzern – eine Auswahl an Kommentaren

„Bin jetzt 61 Jahre alt und war als Kind einmal auf dem Oktoberfest und das hat mir gereicht für den Rest des Lebens.“

„Ein Fest für Assis.“

„Tapfer wer dort arbeitet und das durchhält, aber genau das ist es, was mich von der Wiesn abhält und dann noch der Geruch.“

„Die waren alle schon so dicht, war lange schon nicht mehr so schlimm.“

Das Video von „Vendewa“ wurde von mehr als einer Million Nutzern aufgerufen. Das Video von „Lenaanna798“ kann fast 170.000 Aufrufe verzeichnen.

