Plastiktüten für Jacken: Kurioser Wiesn-Trend empört Bedienung – „Noch nie so einen Saustall gegeben“

Von: Manuel Rank

Eine Plastiktüte mitgebracht, Jacken darin verstaut und sauber bleiben die Klamotten: so rät ein gut gemeinter Wiesn-Tipp. Die Bedienungen sind empört.

München – Auf sozialen Medien wie TikTok kursieren viele Tipps, wie der Besuch der Münchner Wiesn besonders sorgenfrei abläuft – damit genügend Zeit zum Trinken, Trällern, Tanzen bleibt. Besonders beliebt: Radlerhosen statt Feinstrumpfhosen unter dem Dirndl. Die Sporthose halte besonders warm. Ein anderer Wiesn-Ratschlag kommt bei den Bedienungen auf dem Volksfest hingegen weniger gut davon – zu viel Müll und zu viel Arbeit für die Angestellten.

Überall liegt Müll: Jeden Abend müssen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der Wiesn zerbrochene Flaschen, zurückgelassene Klamotten und anderen Müll entsorgen, damit am nächsten Tag weitergefeiert werden kann. Ein TikTok-Trend könnte für noch mehr Müll sorgen. © picture alliance / dpa | Marc Müller (Symbolbild)

Ein Lifestyle Magazin erklärt, was es mit dem Trend auf sich hat und warum Plastiktüten ein wichtiges Mitbringsel für den Festzeltbesuch sein können.

Das klingt jetzt vielleicht erst mal ein wenig verrückt und du fragst dich, wieso du das tun solltest, aber eigentlich ist es total nützlich. Denn besonders im Festzelt ist immer die Frage, wohin mit den Jacken und genau dafür ist die Plastiktüte. Denn dann kannst du ganz einfach deine Jacke reinschmeißen, sie gut zu knoten, sodass sie für den Rest des Abends sorglos unter dem Tisch verschwinden kann. Wenn du dann heimgehst, hast du so dann nicht nur eine saubere, sondern auch eine trockene Jacke.

Wiesn-Tipp: „Egal, was oben passiert – eure Sachen bleiben trocken“

Die Redaktion des Magazins hat den Tipp ausprobiert und zieht ein Fazit. „Die Plastiktüte ist aus mehreren Gründen praktisch auf dem Oktoberfest.“ Die Wiesnbesucherinnen und -besucher müssten Jacken nicht die ganze Zeit mit sich herumtragen. Und zudem müsse man sich keine Sorgen machen, dass die Klamotten von anderen Wiesn-Gästen geklaut werden könnten. Ein weiterer Tipp: eine „robuste Mülltüte, die nicht direkt aufreißt, wenn du sie hin und her trägst“, mitzunehmen.

Auf TikTok hatte eine Nutzerin bereits Wochen vor Beginn einen ähnlichen Tipp in einem Video gezeigt. „Packt eine (wasserfeste) Tüte ein, um eure Sachen zu schützen“ Der Ratschlag: Alle Klamotten in die Plastiktüte packen, zubinden und unter den Tisch schmeißen. Denn: „Egal, was oben passiert – eure Sachen bleiben trocken.“ In den Kommentaren werden weitere Tipps gegeben, wie der Plastiktüten-Trend am besten klappt. Eine Nutzerin schreibt: „Am besten sind Mülltüten, sind klein und dünn, und es passt richtig viel rein.“

In den Kommentaren bedanken sich Wiesn-Fans für den Plastiktüten-Tipp

Auf dem sozialen Netzwerk finden sich zahlreiche dieser „Trick17-Videos“ – und fast immer als Top-Ratschlag angepriesen: die Plastiktüte zum Verstauen von Klamotten. In den Kommentarspalten bedanken sich die Nutzerinnen und Nutzer für den Tipp oder erzählen, das bereits länger so zu machen.

Auch in einem Artikel unserer Redaktion wurden Wiesn-Gäste befragt, welche Tipps und Tricks sie anderen Besucherinnen und Besuchern an die Hand geben können. „Eine Plastiktüte für trockene Jacken“, heißt es darin unter anderem. Die Besucherin scheint dem Trend gefolgt zu sein, und hat auf der Wiesn immer eine Tüte dabei. „Die hängt sie unter den Tisch, und alles bleibt trotz Bierdusche trocken und sauber.“

Nicht alle sind von TikTok-Trend begeistert – Bedienungen sind Leidtragenden

Wenig begeistert zeigen sich viele Wiesn-Bedienungen über den Plastiktüten-Tipp. Kurz vor Ende des Volksfests veröffentlichte eine Nutzerin auf TikTok ein kleines Fazit über die eigene Zeit als Bedienung. Der Tag 15 sei mit Abstand der schlimmste Tag bislang gewesen. „Ich gehe jetzt heim, ich bin fertig. Es hat – glaube ich – noch nie so einen Saustall gegeben beim Aufräumen wie heute. Es war echt brutal“, so die Bedienung. Sie zeigt Videos von einem komplett vermüllten Festzelt – mit zerbrochenen Maßkrügen und einer Vielzahl an aufgehängten, zurückgelassenen Plastiktüten.

Müllverbrauch auf der Wiesn Im Jahr 2022 gab es auf dem Oktoberfest etwa 840 Tonnen Restmüll, 610 Tonnen Speisereste und Knochen und 67 Tonnen Glasbruch. Klingt viel, ist aber für das Fest mit Million von Besucherinnen und Besuchern überschaubar: Laut Wirtschaftsreferat fallen in München normalerweise täglich rund 80 Tonnen Glasmüll an. Seit 1991 sind Pappbecher, Einweg-Plastikgeschirr und Getränkedosen verboten. Das hat Angaben der Stadt München zufolge viel gebracht. Seitdem sei der Restmüll von mehr als 8000 Tonnen auf um die 900 Tonnen reduziert worden. Pro Besucherin oder Besucher sind das statt früher 1,3 Kilogramm Müll noch um die 150 Gramm. Quellen: muenchen.de, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Deutsche Presse-Agentur (dpa)

Genau das nerve sie wahnsinnig. „Das ist einfach ein Plastikverbrauch en masse“, erklärt sie sichtlich aufgebracht und ermüdet von dem Wiesn-Tag. Wofür gebe es schließlich Waschmaschinen, fragt sie, die Jacken könne man dort doch einfach waschen. Eine weitere Nutzerin reagierte auf das Video und pflichtet ihr bei: „Sie hat absolut recht und wir müssen reden.“

„Was ihr da mitmacht, ist gestört und was ihr leistet, unglaublich“ – Appell an Wiesn-Gäste

Sie spricht ihren dicksten Respekt an alle Wiesn-Bedienungen aus: „Was ihr da mitmacht, ist gestört und was ihr leistet, unglaublich.“ Sie sei selber vor kurzem im Schützenzelt gewesen und dort unten herrsche „Krieg“. Ihr Appell an die Tiktok-Nutzerinnen und -Nutzer: „Bitte macht den Bedienungen nicht noch mehr Arbeit und nehmt euren Müll mit, wenn ihr aus dem Zelt kommt.“ Außerdem rät sie, recyclebare Varianten zu verwenden.

In den Kommentaren erhält die Frau Zuspruch. Viele Nutzerinnen und Nutzer geben an, dem Plastiktüten-Tipp gefolgt zu sein. Jedoch mit Recycling-Variante und natürlich werden die Tüten wieder mitgenommen. „Sollte eigentlich Hausverstand sein, dass man seinen Müll nicht überall liegen lässt“, schreibt so eine Nutzerin. Auf dem Festgelände außerhalb der Zelte rät Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner hingegen, Müll auf den Boden zu schmeißen. Auf der Wiesn gibt es fast keine Mülleimer.

In der Festhalle Schottenhamel gebe es bereits extra angebrachte Netze unter den Tischen für Jacken und andere Klamotten, schreibt eine Nutzerin. „Das wäre wohl das beste“, wird sich in der Kommentarspalte zugestimmt.

