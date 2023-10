Ich war zum ersten Mal auf dem Oktoberfest – und es war sogar noch schlimmer als befürchtet

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Als Norddeutscher zum ersten Mal auf der Wiesn? Vielleicht nicht die beste Idee. Doch, dass es so schlimm werden würde, hat mich dann doch überrascht.

München – Ganze fünf Minuten dauerte es, bis ich die erste Kotze auf dem Boden liegen sah. Ich war gerade vom Bahnhof losgelaufen. Es war der erste Wiesn-Samstag und die Luft für einen Abend Mitte September noch ungewöhnlich warm. Der Weg vom Hauptbahnhof zur Theresienwiese ist eigentlich nicht weit, 15 Minuten laut Google Maps. Doch diese Viertelstunde werde ich so schnell nicht vergessen.

Das wohl größte Besäufnis der Welt, auch bekannt als Oktoberfest. In diesem Jahr war ich zum ersten Mal mit dabei. © Peter Kneffel/dpa & Biljana Neloska/kreiszeitung

Ich war noch nie auf der Wiesn. Ich war vorher sogar noch nie in Bayern. Für mich war das ein Bundesland, durch das ich auf dem Weg nach Italien durch musste. Lederhose und Dirndl kannte ich nur aus dem Fernsehen oder von einigen wenigen Verwirrten, die damit auf dem Bremer Freimarkt aus dem Bayern-Zelt gefallen kamen.

Als Norddeutscher zum ersten Mal auf dem Oktoberfest: Selten so viel Elend gesehen

Jetzt waren die Straßen voll mit ihnen. Ein Meer aus Betrunkenen mit lustigen Hüten. Dort musste ein junger Mann von seinen ebenfalls nicht mehr nüchternen Freunden gestützt werden. Seine Wanderschuhe schliffen über den Boden, auf dem Kopf trug er ein Stoff-Hähnchen als Hut. Es war noch nicht mal 19 Uhr.

Ein paar Meter weiter saß ein Mann in Karohemd und Hosenträgern zusammengesunken an einer Hauswand. Er hatte sich auf die Schuhe gekotzt. Seine Freunde standen um ihn herum und tranken weiter Bier. Aus einem nahen Kiosk lief Helene Fischer. Ich war noch nicht mal auf der Theresienwiese, wo das eigentliche Oktoberfest stattfindet, angekommen und hatte schon so viel Elend gesehen.

Wiesn-Wahnsinn im Festzelt: Wenn Alpträume wahr werden

Dort angekommen, wurde es nicht besser. Eigentlich wollte ich auf den Schock, den ich auf dem Hinweg erlitten hatte, ein Bier trinken, doch dafür musste ich in eines der berüchtigten Festzelte. Ich bahnte mir meinen Weg durch die Horden betrunkener Engländer, Amerikaner, Australier, Bayern.

Noch bevor ich einen Fuß in das Zelt setzen konnte, schwappte mir eine fies-klebrige Weißbier- und -wurst-Wolke entgegen, die wohl selbst Markus Söder aus den Latschen gehauen hätte. Wer hier saß, atmete wohl seit Stunden mehr Sauerkraut als Sauerstoff. Im Inneren dann ein Anblick, wie ich es mir in meinen schlimmsten Alpträumen nicht hätte vorstellen können.

CSU-Parteitag? Nein, so sieht es im Inneren eines Wiesn-Festzeltes aus. © Sven Hoppe/dpa

Tausende verkleidete und volltrunkene Menschen tanzten ausgelassen auf den Tischen, grölten Lieder. Eine Blaskapelle blies zum letzten Gefecht. Es war wie in der Bibel, die Posaunen verkündeten die Apokalypse und ich war in der Hölle. Ein Bier zu bestellen, schien mir hier unmöglich. Ich entkam durch einen Seitenausgang. Schnell wieder raus.

Fischbrötchen-Bude entpuppt sich als Falle: „Nur Bares ist Wahres“

Nach der Enttäuschung wollte ich etwas essen. In der Ferne sah ich eine Fischbude leuchten. Endlich, dachte ich, ein Stück Normalität. Doch die Oase entpuppte sich als Falle. Eine schier endlose Schlange aus schwankenden Gestalten stand sich für ein Fischbrötchen die Beine in den Bauch. Dennoch stellte ich mich an.

Die größten Wiesn-Skandale in Bildern: Vom Bräurosl-Beben bis zum Koks-Wirt Fotostrecke ansehen

Als ich nach einer gefühlten Dreiviertelstunde und Dutzenden schnappsgeschwängerten „Gesprächen“ um mich herum endlich drankam, bestellte ich mir ein Matjes- und ein Bismarckbrötchen, die hier Semmeln heißen. Auf die Frage, ob ich auch mit Karte zahlen könne (Antwort der Verkäuferin: nein), hörte ich hinter mir einen Typen „nur Bares ist Wahres“ im tiefsten bayerischen Alm-Akzent lallen.

Zwei schiefe Augen und ein bierseliges Grinsen blicken mir entgegen

Ich drehte mich um und blickte in zwei schiefe Augen und ein bierseliges Grinsen. Sein Mund war fett verschmiert, wahrscheinlich von einer Haxe oder einem Hendl. Eine Feder wippte an seinem Hut. Schnell drehte ich mich wieder um, nahm meine Brötchen, und verschwand.

Ich war zum ersten Mal auf der Wiesn: Wem macht so etwas Spaß?

Nachdem ich mein Essen runtergewürgt hatte (viel zu teuer und geschmacklich eine Frechheit) war mir zur Abwechslung nach Spaß. Also steuerte ich eine der Achterbahnen an. Doch auch hier wieder: alles voll mit betrunkenen (Sauf-)Touristen, die sich gerade noch so auf den Beinen halten konnten. Die Chancen, dass mir einer von denen bei voller Fahrt in den Nacken reihert, stufte ich als zu hoch ein.

Würde man es positiv formulieren, könnte man sagen: Das Oktoberfest bringt die Kulturen zusammen. Doch zu welchem Preis? © Sven Hoppe/dpa

Als ich dann noch meine letzten 20 Euro beim Bayern-Lotto verpulvert hatte, entschloss ich mich zum Gehen. Beim Weg durch das Tor hatte ich immer wieder nur den einen Gedanken: Wem zur Hölle macht so etwas Spaß?

Regelmäßig, kostenfrei und immer aktuell: Wir stellen Ihnen alle News und Geschichten aus München zusammen und liefern sie Ihnen frei Haus per Mail in unserem brandneuen München-Newsletter. Melden Sie sich sofort an!