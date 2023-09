Begeisterungsstürme im Netz: Polizist singt für Wiesn-Besucher – Video zeigt den Auftritt

Von: Felix Herz

Auf der Hackerbrücke schmettert ein Polizist den Wiesn-Klassiker „Ohne Dich“ – die Besucher auf dem Heimweg freut‘s. © Screenshot munich.elite / Instagram

Auf der Hackerbrücke unterhält die Münchner Polizei die Wiesn-Besucher auf dem Heimweg mit Musik. Das ist bekannt. Doch dass sie selbst auch singt, ist neu.

München – Um ein friedliches Miteinander zu fördern, greift die Münchner Polizei auf der Hackerbrücke tief in die Trickkiste. Denn wenn vor allem abends tausende an- und betrunkene Wiesn-Besucher in Richtung S-Bahn-Station strömen, spielen die Beamten via kräftiger Lautsprecher Musik. Dieser blauweiße Partybus kam bereits 2022 zum Einsatz – nun wurde er scheinbar um eine neue Funktion erweitert.

„Ohne dich schlaf ich heut‘ Nacht nicht ein“ – Polizist schmettert Wiesn-Hit auf der Hackerbrücke

So filmte ein Wiesn-Besucher zuletzt eine Szene auf der Hackerbrücke, in der nicht nur der Klassiker „Ohne Dich“ von der Münchner Freiheit ertönt – sondern auch von einem Polizisten in ein Mikro geschmettert wird. Das kommt grandios an – nicht nur bei den Wiesn-Besuchern auf dem Heimweg, sondern auch im Netz.

Den Clip hochgeladen und verbreitet hat der Instagram-Account munich.elite. „Performer“ steht schlicht über dem Clip, der zahlreiche Kommentare und Likes sammelte. „OMG, wie schön ist das denn“, schreibt zum Beispiel eine Userin. Ein weiterer kommentiert: „super Aktion!!“

Gewaltbereitschaft senken – wer tanzt, prügelt sich nicht

Laut Polizei ist die Musik auf der Hackerbrücke ein Versuch, die Stimmung unter den nach Hause gehenden Wiesn-Besuchern positiv und friedlich zu halten. Frei nach dem Motto: Wer tanzt, prügelt sich nicht. Die Szenen des Instagram-Videos jedenfalls unterstützen diese Vorgehensweise, sind doch viele Menschen zu sehen, die sich über die Musik – und vor allem über die Gesangseinlage des Polizisten – freuen. (fhz)

