Wiesn-Urgestein verspricht Paukenschlag: „Wäre nicht ich, wenn ich es nicht krachen lassen würde“

Er ist von der Theresienwiese nicht mehr wegzudenken: Manfred Schauer. Der 70-Jährige gehört zur Wiesn wie etwa das Bier, die Tracht oder das Hendl.

Auf geht‘s beim Schichtl“, so der Leitspruch des gleichnamigen Varieté-Theaters – das älteste auf dem Oktoberfest. Schon seit 1869 wird hier ein lustig-makabres Schauspiel dargeboten: die Enthauptung einer lebenden Person auf offener, hell erleuchteter Bühne mittels Guillotine. Manfred Schauer übernahm 1985 den Schichtl – als absoluter Quereinsteiger. Doch der Erfolg gibt ihm recht. Der kultige Rekommandeur feiert dieses Jahr seine 15.000. Vorstellung, zusammen mit dem Henker Ringo Praetorius..

Oktoberfest 2023: Überraschung zur Jubiläums-Köpfung beim „Schichtl“

Der Inhaber Manfred Schauer vor seinem Theater. © Münchner Tourismus/Sigi Müller

Die 15.000 Köpfung wird auf der Wiesn vollzogen, kündigt Manfred Schauer an. „Da gibt’s eine Überraschung.“ Zwar wolle er noch nicht im Detail verraten, was genau geplant ist. „Aber ich wäre nicht ich, wenn es ich es nicht krachen lassen würde.“ Wer beim Jubiläumsschlag unter der Guillotine liegen wird? Auch dabei lässt sich Schauer noch nicht in die Karten schauen. „Ich weiß nur: Die Veranstaltung wird am Ende der ersten Wiesn-Woche sein.“ Besucher haben dabei nicht nur etwas zum Staunen, sondern unterstützen auch einen wohltätigen Zweck. Die Einnahmen will Schauer komplett an die Münchner Tafel spenden.

An seine erste Köpfung kann sich das Münchner Original noch sehr gut erinnern. „Die größte Pleite meines Lebens“, merkt er lachend an. „Nach der ersten Vorstellung kam der Mann, den wir geköpft haben, heraus und hatte das Hemd voller Theaterblut. Er wollte sofort einen Ersatz von mir.“ Bevor Schauer den Schichtl übernommen hat, wusste er nicht, worauf er sich einlässt. „Ich war noch nie im oder vor dem Schichtl und habe ihn trotzdem gekauft.“ Er habe mit „null Ahnung“ angefangen. „Ich habe bis heute keine Ahnung, aber man merkt es nicht mehr“, witzelt der Gastronom.

Legendäre Wiesn-Attraktion: „Ohne diese Menschen wäre der Schichtl nicht das, was er ist“

Mit dem Kabinett zusammenzuarbeiten, das bereite Schauer die größte Freude. „Zehn Leute leben tagelang auf ein paar Quadratmetern – und Vorstellungen am laufenden Band.“ Erst am frühen Abend werde eine Essenspause eingelegt. „Dann geht’s weiter bis 23 Uhr.“ Gestartet wird jeden Tag um die Mittagszeit. „Ich habe zum Glück ein gutes Händchen, Menschen zu finden, die zusammenpassen und zusammenhalten.“ Ansonsten wäre dieses Pensum kaum machbar.

Schauer sei sehr stolz auf sein Kollektiv. „Das Kabinett ist schon etwas Besonderes. Weil ohne diese Menschen wäre der Schichtl nicht das, was er ist.“ Doch wie lange möchte das Münchner Urgestein noch beim Schichtl auf der Bühne stehen? „Loslassen ist eine Kunst. Ich bin stolz darauf, dass ich der vierte Besitzer in 154 Jahren bin. Aber irgendwann muss man es auch gut sein lassen, aber aktuell steht das Ende noch nicht an.“ Schauer hat keine Kinder, weshalb er nach einem Nachfolger Ausschau hält. „Es ist mir eine Herzenssache, dass es dem Schichtl auch dann gut geht, wenn ich mal weg bin.“

Einen langsamen, aber fließenden Übergang einzuleiten, „wäre nicht schlecht“, so seine Meinung. Auch wenn er immer noch liebt, was er tut. Vor allem die Menschen stehen beim ihm im Mittelpunkt. „Menschen sind mein Leben“, erklärt er. Deshalb will er seine Preise nur geringfügig erhöhen, für Kinder gar nicht, Inflation hin oder her. Eine Veränderung steht trotzdem an: „Dieses Jahr haben wir einen Anästhesisten mit Narkose-Intoleranz dabei. Der betäubt meine Opfer.“ (Anna Wagner)