Wiesn-Besucher (38) randaliert im Festzelt und beißt einem Polizisten ins Bein

Von: Elisa Buhrke

Ein Wiesn-Besucher hat einen Polizisten auf dem Oktoberfest München ins Bein gebissen. (Symbolbild) © IMAGO/Brigitte Saar

Ein Oktoberfest-Besucher randaliert und beißt einem Polizisten ins Bein. Die Folge: Ein teurer Besuch auf der Wiesn-Wache.

München – Ein Biss ins Bein könnte für einen Besucher des Münchner Oktoberfests unangenehme Folgen haben: Der 38-Jährige hatte am Samstag, 23. September, gegen 15.30 Uhr in einem Festzelt randaliert. Als die Polizeibeamten der Wiesn-Wache eintrafen, wehrte er sich erheblich gegen sie – dies berichtete die Münchner Polizei am Montag. Der 38-Jährige biss einem 22-jährigen Polizisten ins linke Bein, der dadurch eine Bisswunde erlitt. Eine weitere Polizistin knickte in Interaktion mit dem aggressiven Besucher mit dem Fuß um.

Randale im Festzelt: Oktoberfest-Besucher beißt einem Polizisten ins Bein

Beide Beamte wurden vor Ort medizinisch versorgt. Nach dem Zwischenfall am Samstagnachmittag wurde der Mann zur Wiesn-Polizeiwache gebracht. Nachdem eine Anzeige gegen ihn erstattet wurde, wurde er am frühen Abend freigelassen. Zusätzlich musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe von mehreren Tausend Euro hinterlegen. (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.