„Außergewöhnlich, wenn jemand zu Fuß aus Niederbayern kommt“: Erinnerung an legendären Wiesn-Besucher

Von: Lukas Schierlinger

145 Kilometer in weniger als 48 Stunden? Albert Vogl aus Niederbayern war kein Fußmarsch zu weit, um auf das Oktoberfest zu gelangen.

München – Aus aller Welt strömen Menschen herbei, um die Wiesn zu besuchen. 2023 legt die Lufthansa sogar Sonderflüge für „Besucher aus Top-Nationen“ auf. „Eher außergewöhnlich ist aber, wenn jemand zu Fuß aus Niederbayern kommt“, erinnert der Bayerische Rundfunk in einem Beitrag seines Retro-Formats. In der Mediathek ist die Video-Sequenz aus dem Jahr 1961 derzeit wieder abrufbar.

Der Mann, der damals stolze 145 Kilometer bis an die Münchner Stadtgrenze marschierte, war Albert Vogl. Ein Landwirt aus Moos, nicht weit von Plattling.

Mann ging zu Fuß aufs Oktoberfest: 145 Kilometer unterwegs

Eine Wette war der Anlass für das ambitionierte Vorhaben. In 48 Stunden könne er den Fußmarsch in die Landeshauptstadt mühelos bewältigen, behauptete Vogl. Er setzte 150 Mark, seine Kontrahenten hielten mit 300 Mark dagegen. „Wenn ich innerhalb der 48 Stunden die Trambahnhaltestelle in Freimann erreiche, bekomme ich die 300 Mark“, erklärte der Landwirt dem BR-Reporter vor über 60 Jahren.

In der Nacht auf Donnerstag war der rüstige Geher seinerzeit aufgebrochen. Sein Ziel erreichte er über zehn Stunden vor Ablauf des Zeitkorridors. Videoaufnahmen aus dem Jahr 1961 zeigen, wie Vogl an der Stadtgrenze in Empfang genommen wurde – und die Entourage ihm den wohl verdienten Gewinn aushändigte.

Nach langem Fußmarsch: Für einen Wiesn-Besuch war noch Zeit

Am Nachmittag nahm sich der weitgereiste Besucher Zeit für einen ausgedehnten Besuch auf dem Festgelände. Mit 300 Mark in der Tasche konnte Vogl seine Stunden auf der Theresienwiese sorgenfrei genießen. Früher war's noch ein wenig billiger. 2023 haben die Wirte ihre Bierpreise noch einmal erhöht, wenngleich eine „magische Marke“ nicht gefallen ist. (lks)

