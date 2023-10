„Mit Witz, Charme und Humor“: U-Bahn-Sprecher hält Wiesn-Besucher bei Laune

Norbert Grünleitner sorgt seit vielen Jahren mit seinen humorvollen U-Bahn-Durchsagen an der Theresienwiese für gute Laune und Sicherheit während der Wiesn.

München – Wenn in den Festzelten der Wiesn die letzten Klänge von Robbie Williams‘ Hit „Angels“ verklungen sind und die Besucher zu Tausenden in Richtung U-Bahn strömen, sorgt einer für Ruhe und Sicherheit. „Einsteigen, hinsetzen und ausruhen. Und den Rest machen wir für euch“, tönt die bekannte Stimme von Norbert Grünleitner über den Bahnhof Theresienwiese. Zur Wiesnzeit ist er dafür bekannt, mit humorvollen und charmanten U-Bahn-Durchsagen für die Sicherheit der zahlreichen Wiesnbesucher zu sorgen. Denn erst kürzlich wurde am Sendlinger Tor ein Wiesn-Besucher von einer einfahrenden U-Bahn schwer verletzt.

U-Bahn-Anweisungen in Bundeswehr-Manier kommen bei Betrunkenen nicht an

Alle drei Minuten kommt ein Zug mit Oktoberfestbesuchern an der Theresienwiese an. Bis zu 1000 Menschen müssen dann ohne großes Gedränge und Geschubse sicher nach draußen oder abends wieder in die Züge geleitet werden. Grünleitner hilft dabei mit seiner ruhigen und humorvollen Art.

„Wir haben über die Jahre gemerkt, dass wir mit einer Ansprache in Bundeswehr-Manier bei den Leuten nicht ankommen“, erzählt der MVG-Einsatzleiter im Gespräch mit BR24. „Wenn man sie einfach ein bisschen mit Witz, Charme und Humor leitet, dann hat man wesentlich mehr Erfolg und kann die Leute auch bewegen“, so Grünleitner. Sprüche wie „Eine U-Bahn ist kein Adventskalender, alle Türen gehen gleichzeitig auf“ oder „Die feschen Madl und Burschen alle zu mir in die Mitte“ helfen dabei und zaubern dem einen oder anderen Besucher ein Lächeln auf die Lippen. Die Arbeit macht ihm immer wieder Spaß – vor allem, wenn die Leute vorbeikommen, ihn grüßen, gut gelaunt sind und sich friedlich verhalten.

80 Mitarbeiter pro Tag: Team sorgt für die sichere An- und Abreise der Wiesn-Besucher

Grünleitner ist der Gesamteinsatzleiter der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) für das Oktoberfest und koordiniert das Wiesn-Team. Denn um die Massen an betrunkenen Besuchern unfall- und störungsfrei zur U-Bahn zu leiten, braucht es ein großes, eingespieltes Team. Jeder weiß, was er zu tun hat. An jeder Tür steht ein Sicherheitsmann, der versucht, die Ordnung aufrechtzuerhalten. Aber auch Bereitschaftstechniker sind im Einsatz, die bei technischen Störungen sofort eingreifen, um Wartezeiten und Ausfälle zu vermeiden. Bei Grünleitner laufen die Fäden zusammen. Aber auf sein Team ist er besonders stolz. „Das Team mit allen Kollegen hat wieder wunderbar funktioniert“, so Grünleitner. Jahr für Jahr gelingt es ihnen, die Sicherheit der Fahrgäste zu gewährleisten. In seinen 25 Berufsjahren hat er noch nie einen Gleissturz erlebt.

Wie die MVG mitteilt, bietet sie während des Oktoberfests über 6000 zusätzliche Fahrten mit Bussen, U-Bahnen und Trambahnen an. Allein am U-Bahnhof Theresienwiese sind täglich 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Einsatz, um die sichere An- und Abreise der Wiesn-Besucher zu gewährleisten. Sogar die Rolltreppen laufen etwas schneller, um Staus und Wartezeiten zu verkürzen.

