Für „Besucher aus Top-Nationen“: Lufthansa kündigt Sonderflüge zum Oktoberfest 2023 an

Von: Lukas Schierlinger

Elf Sonderflüge heben im September und Oktober von London nach München ab. Als Passagiere sollen vor allem Oktoberfest-Besucher fungieren.

München – In weniger als zwei Monaten ist es soweit: Am 16. September 2023 wird Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) mit dem allseits bekannten Ausspruch verkünden, dass das Oktoberfest offiziell eröffnet ist: „O‘zapft is!“ Besucher aus dem Vereinigten Königreich sind dann womöglich schon am Vorabend in München angekommen. Die Lufthansa hat Sonderflüge für die Zeit der Wiesn angekündigt.

Sonderflüge zum Oktoberfest 2023: Von London nach München

Konkret seien in der Zeit zwischen 15. September und 1. Oktober elf zusätzliche Verbindungen geplant. Vorgesehener Start in London-Stansted sei jeweils um 19.55 Uhr, hieß es in einer Lufthansa-Mitteilung. Als Ankunftszeit in München wird 22.45 Uhr angegeben.

„Das Oktoberfest in München erfreut sich weltweit großer Beliebtheit, insbesondere in Großbritannien. Besucherinnen und Besucher aus dem Vereinigten Königreich gehören zu den Top-Nationalitäten auf diesem Fest“, gab Heinrich Lange, Verkaufschef Nordeuropa von Lufthansa Airlines, zu Protokoll. Sonderflüge zum Oktoberfest hatte die Lufthansa bereits vor der Corona-Pandemie mehrfach aufgelegt.

Weit vor Wiesn-Beginn: Reichlich Reservierungsanfragen für Festzelte

Auch die Besucher aus Großbritannien dürfte es nicht überraschen: Der Bierpreis auf dem Oktoberfest hat sich im Jahr 2023 noch einmal erhöht. Die Wirte der Festzelte verteidigten ihren Schritt, hielten sich jedoch von einer „magischen Marke“ fern. Aller Preiserhöhungen zum Trotz sind bereits Monate vor dem Anstich zahlreiche Reservierungsanfragen eingetrudelt. Gäste aus dem Vereinigten Königreich sollten sich nun besser sputen.