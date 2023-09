Herbst-Einbruch zum Italiener-Wochenende auf der Wiesn – nächster Wetter-Wechsel folgt schon kurz darauf

Das Wetter in München zeigte sich in den vergangenen Tagen hochsommerlich. Zum Wochenende wird es kühler und regnerisch, ehe es dann wieder aufwärts geht.

München - Fast wie im Sommer ging es dieser Tage auf der Theresienwiese zu. Bei 28 Grad in der Spitze dampfte es in den Wiesn-Zelten gewaltig, die Biergärten waren da für die meisten der auserwählte Ort, um die kühle Maß zu genießen. Insgesamt zeigt sich das Wetter auf dem diesjährigen Oktoberfest bisher sommerlich, nur ein kleiner Schönheitsmakel trübte das Kaiserwetter seit dem Anstich.

Und jetzt? Am Freitag (22. September) plötzlich das krasse Gegenteil: Temperatursturz um 15 Grad - von 28 am Donnerstag auf 13 am Freitagvormittag. Das Ende des sommerlichen Volksfest-Wetters? Wohl kaum.

München-Wetter für das Oktoberfest: Heftiger Temperatursturz, nächste Woche wieder schön

Wie der Deutsche Wetterdienst vorhersagt, berappelt sich das Wetter innerhalb kürzester Zeit wohl wieder. Bitter für Oktoberfest-Fans: Genau zum mittleren Wochenende soll die saftige Abkühlung erhalten bleiben. Zum traditionellen Italiener-Wochenende müssen sich die Wiesn-Fans aus dem Süden also warm anziehen. Auch immer wieder kehrender Niederschlag steht auf dem Programm - bis Sonntag. Ab dann, so der Wetterdienst, soll das Tiefdruckgebiet wieder von Dannen ziehen - und dem nächsten Hochdruckgebiet weichen.

Regen und Abkühlung auf dem Oktoberfest - dann kommt die Sonne zurück

So erklärt wetter.com, dass bereits ab Sonntag (24. September) in München wieder die Sonne strahlt. Traut man den Prognosen, soll das Hochdruckgebiet dann auch für beinahe den ganzen Rest der Wiesn andauern.

Sollen die Höchstwerte am Sonntag noch bei 17 Grad liegen, wagen die Modelle eine Kletter-Prognose für die Temperaturen auf der Theresienwiese. Von 17 auf 19, dann auf 20, schließlich bis zu 23 Grad warm soll es dann im Laufe der nächsten Woche werden. Somit heißt es für Biertrinker und Achterbahnfahrer: Schirm einpacken, Regenjacke umlegen, und ab kommender Woche wieder in den Biergärten für gemütliche Stimmung sorgen.