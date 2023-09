H.P. Baxxter mit Freundin im Käfer-Festzelt: Frontmann macht Bier-Ausnahme beim Almauftrieb

Von: Elisa Buhrke

Obwohl er sonst kein Bier trinkt, macht Scooter-Sänger H.P. Baxxter auf der Wiesn eine Ausnahme. Für ihn steht das Feiern im Vordergrund.

München - Auf dem Oktoberfest findet Scooter-Frontmann H.P. Baxxter (59) wie viele andere Besucher Gefallen am Bier. „Ich trinke ja sonst kein Bier, aber so eine Maß Bier ist dann schon super“, äußerte sich der Musiker am Sonntagabend, 17. September. Anlass war sein Besuch beim traditionellen Almauftrieb im Käfer-Zelt.

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter trinkt auf der Wiesn ausnahmsweise Bier

Viele Promis nutzen diese Veranstaltung, um sich selbst in Szene zu setzen. Für Baxxter, der gemeinsam mit seiner Freundin, der Studentin Sara, auf dem Oktoberfest war, hat dies jedoch keinen besonderen Stellenwert. Es sei zwar „immer gut, sich mal blicken zu lassen“. Aber: „Eigentlich gehe ich nur auf die Wiesn zum Feiern.“

Scooter-Frontmann H.P. Baxxter und seine Freundin Sara feierten den „Almauftrieb“ im Käfter-Festzelt auf der Wiesn. © Felix Hörhager/dpa

In diesem Jahr feiert der „Almauftrieb“ sein 25-jähriges Jubiläum. Ursprünglich war er nicht als Promi-Event konzipiert, wie Organisator Philip Greffenius hervorhebt: „Die Idee war damals, ein generationenübergreifendes Event zu gründen“, erklärte er gegenüber der Deutschen Presse-Agentur in München. „Damals war alles noch ein bisschen kleiner.“ Auch heute befänden sich unter den 1000 Gästen nur eine Handvoll Berühmtheiten. „Aber die bekommen natürlich die größte Aufmerksamkeit.“ (elb/dpa)

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.

