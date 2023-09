Dating auf der Wiesn: Cathy Hummels hofft auf „Frischfleisch“ – „In München ist nix Gscheits dabei“

Von: Manuel Rank

Alle Jahre wieder: Auch zur 188. Wiesn lädt Moderatorin Cathy Hummels zum „Wiesnbummel“. 2022 fuhr sie eine Runde auf dem Riesenrad. © picture alliance/dpa | Felix Hörhager

Findet Cathy Hummels auf der Wiesn ihre neue Liebe? – Das hofft die Moderatorin wohl, denn mit den Münchner-Männern scheint sie wenig zufrieden.

München – Alljährlich lädt Moderatorin Cathy Hummels andere Prominente zum gemeinsamen Aufstylen und Einstimmen für das Oktoberfest ein – dem „Wiesnbummel“. Beim Aufbruch zum Bummel am Montag, dem 18. September, enthüllte die 35-Jährige, wie ihr Dating-Leben gerade läuft. Mit der Wiesn-Stadt München ist die Ex-Freundin von Fußballer Mats Hummels wenig zufrieden – und hofft deswegen auf „viel Frischfleisch“ in den 18 Tagen des Oktoberfests.

„Es ist schön, wenn man Leute kennenlernt, die eben nicht von hier sind“, sagte die Moderatorin kurz bevor sie sich mit anderen Prominenten wie Lilly Becker für den Wiesn-Besuch schick machte. Wenig Erfolg scheint Hummels bislang in der Landeshauptstadt gehabt zu haben. „In München ist nix Gscheits dabei“, klagte sie weiter.

Linke Schleife auf der Wiesn 2022: Cathy Hummels ist single und auf der Suche nach neuem Mann

Hummels hatte sich im vergangenen Winter von ihrem Mann, dem Fußballstar Mats Hummels, getrennt. Seitdem ist sie Single. Das zeigte sie auch auf der Wiesn letzte Jahr: Hummels trug damals die Schleife auf der linken Seite. Wiesn-Promis wissen, dass die Position der Schleife traditionell auch etwas über den Beziehungsstatus der Trägerin aussagt. Die linke Schleife steht dafür, dass die Person single ist. Laut eigenen Angaben inzwischen wieder auf der Suche nach einem neuen Mann – bislang wohl erfolglos.

Im Frühling war die 35-Jährige dann in ein Luxus-Domizil im Münchner Stadtteil Schwabing gezogen. Die Familienvilla in Bogenhosen, in der Cathy mit ihrem fünf Jahre alten Sohn Ludwig zuletzt lebte, war viel zu groß. Die Moderatorin wollte sich verkleinern und zog deswegen um.

„Das sind nur Lappen“: Hummels über Männer auf Dating-Plattformen

Auch auf Dating-Plattformen sei die Moderatorin bislang nicht fündig geworden, erklärte sie. Über die Männer, die sie auf den Plattformen gesehen hat, findet sie keine guten Worte: „Die daten 30 Frauen gleichzeitig. Das sind nur Lappen.“ Es sei sehr schwer für Hummels, einen Mann kennenzulernen. „Ich bin in dem Alter, wo die meisten gerade erst heiraten, ich bin schon geschieden. Ich bin sehr bekannt, mein Exmann noch bekannter als ich.“

Das erschwere das Dating: „Du weißt nicht genau, schaut dich wer an, weil er dich gut findet, oder weil er anderes Interesse hat. Da tue ich mich schwer“, sagte sie weiter. Über sich selber sagt Cathy Hummels, dass sie aber auch „kompliziert“ sei. Der Grund: „Ich verliebe mich ganz schwer. Und wenn ich mich verliebe, werde ich komisch. Ich krieg dann keinen Ton raus und bin sehr schüchtern“, so die Moderatorin weiter.

Hummels lädt zur „Wiesnbummel“ – zahlreiche Promi-Frauen sind dabei

Jedes Jahr stellt Hummels mittlerweile den groß inszenierten „Wiesnbummel“ auf die Beine. Für die Vorbereitung auf die 188. Wiesn hatte sich die Moderatorin ein Hotel eingemietet, wo sie und ihre prominenten Gäste wie Lilly Becker, Sophia Thiel oder Sandy Meyer-Wölden sich für das Oktoberfest aufstylten. Dazu gab es sogar Brezn-Herzen mit rosa Salz.

