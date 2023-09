Feuerwehr dreht Info-Video auf der Wiesn, dann kommt Einsatz dazwischen: Notruf von Standl-Betreiber

Von: Lukas Schierlinger

Ein spontaner Einsatz auf dem Oktoberfest hat die dort stationierten Kräfte der Feuerwehr gefordert. Das geplante Info-Video musste vertagt werden.

München – „Moment, Alarm!“ Da ist den Kräften der Münchner Feuerwehr noch einmal etwas dazwischengekommen. Eigentlich hätten die vor Ort stationierten Kräfte in einem kurzen Video von der Wiesn erklären wollen, „was in einem Behördenhof so los ist“. Welche Fahrzeuge setzt die Feuerwehr auf dem größten Volksfest der Welt ein, welche technischen Details müssen beachtet werden? Das erfahren die Zuschauer des Twitter-Beitrags nicht. Spontan mussten die Wiesn-Retter zu einem Einsatz auf dem Festgelände ausrücken, der mit der Kamera begleitet wurde.

Feuerwehr will Info-Video auf dem Oktoberfest drehen, Einsatz kommt dazwischen

Das Video zeigt, wie die Feuerwehr sich mit mehreren Fahrzeugen – das Blaulicht angeschaltet – auf den Weg macht. Ein Kabelbrand an einem Mandelstand hatte die Alarmierung ausgelöst. Vor Ort gibt ein Sprecher einen Überblick über den glimpflich verlaufenen Einsatz. „Bei unserem Eintreffen ist das Feuer bereits aus gewesen, vom Betreiber selbst gelöscht. Wir haben so weit alles kontrolliert und den Stand stromlos geschaltet und das Gas vom Netz genommen.“

Kein Grund zur Sorge also? „Für uns ist die Arbeit erst einmal erledigt, der Veranstalter kümmert sich um alles weitere“, informiert der Sprecher weiter. Eine kurze Episode, die den Video-Zuschauern zeigt: Auf dem Oktoberfest muss die Feuerwehr immer mit Überraschungen rechnen.

Der Betreiber des Mandelstandes habe mit einem Feuerlöscher beherzt eingegriffen, erfährt man in der Pressemitteilung zum Einsatz. „Ein Sachschaden kann von der Feuerwehr nicht beziffert werden, zu Einschränkungen im weiteren Festbetrieb kam es nicht.“

Wiesn 2023: Feuerwehr verspricht Followern weitere Einblicke

Wie sieht es nun mit den ursprünglich versprochenen Einblicken aus? „Natürlich lassen wir euch noch genauer reinschauen“, beschwichtigt die Feuerwehr in ihrem Twitter-Beitrag. Vorausgesetzt natürlich, dass beim nächsten Videodreh nicht wieder ein Notruf eingeht. (lks)

