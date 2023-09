Wiesn-„Klassiker“ kehrt zurück: Am Samstag ab 12 Uhr geht es los

Von: Frederic Rist

Die Polizei versteht keinen Spaß? Während des Oktoberfests beweist die Münchner Polizei mit ihrer beliebten Social-Media-Aktion „#Wiesnwache“ das Gegenteil.

München – Endlich ist es wieder soweit: Das Polizeipräsidium München wird am morgigen Samstag, 30. September, ab 12 Uhr unter dem Hashtag „#Wiesnwache“ auf der Social Media Plattform X (ehemals Twitter) 12 Stunden lang die polizeilichen Maßnahmen rund um das Oktoberfest humorvoll und launig begleiten. Denn dass sich bei erhöhtem Alkoholkonsum nicht immer alle an die Regeln halten, hat auf der Wiesn Tradition. Erst kürzlich randalierte ein Wiesn-Besucher im Festzelt und biss einen Polizisten ins Bein. So entstehen kuriose und lustige Verstöße, die die Münchner Polizei in kurzen Tweets zusammenfasst.

Auch in diesem Jahr begleitet die Münchner Polizei die kuriosesten und lustigsten Oktoberfest-Einsätze unter dem Hashtag „#Wiesnwache“ auf ihrem Social-Media-Account. © IMAGO / Wolfgang Maria Weber

Die „#Wiesnwache“ ist zurück: Unterhaltsame Live-Berichterstattung der Polizei vom Oktoberfest

In den vergangenen beiden Jahren fiel die beliebte Kurzberichterstattung aus, was zu großem Unmut bei den zahlreichen X-Usern sorgte. Doch jetzt ist die kreative und amüsante Berichterstattung zurück. Die User dürfen sich am kommenden Samstag auf Meldungen wie: „Unser Eindruck zur noch frühen Stunde: Alle 11 Minuten verirrt sich ein Single auf der Wiesn. Wir kümmern uns um jeden einzelnen!“ freuen. Die Stories vom Oktoberfest begeistern Jahr für Jahr die Community und auch in diesem Jahr dürfte es wieder den einen oder anderen unterhaltsamen Polizei-Beitrag vom größten Volksfest der Welt geben.

Polizei München will mehr Transparenz für die Social-Media-affine Zielgruppe

Ziel der Aktion ist es, den Polizeieinsatz auf dem größten Volksfest der Welt mit all seinen Facetten, Höhepunkten, aber auch Schattenseiten für die Social-Media-affine Zielgruppe transparent darzustellen und damit das Verständnis und Vertrauen in der Bevölkerung und bei den Wiesn-Besuchern zu stärken. Interessierte können den beliebten Wiesnbericht auf dem Social-Media-Account der Polizei München verfolgen. (fr)