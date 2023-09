Heftiger Temperatursturz: Wetter-Umschwung auf der Wiesn – ausgerechnet zum Wochenende

Von: Manuel Rank

Sonnenstrahlen und sommerliche Wärme: Bislang zeigt sich die Wiesn von der besten Seite. Für Donnerstag und Freitag droht ein Temperatur-Einsturz.

München – „Die kommen schon mit einem Lächeln rein“, meinte Maria Pinzger vom Festzelt „Ochsenbraterei“ zuletzt über die Wiesnbesucherinnen und -besucher, die sich über die sommerlichen Temperaturen der letzten Tage gefreut hatten. Bislang blieben Regenschauer weitestgehend aus; Sonnenstrahlen erhellten die Theresienwiese. Für Donnerstag, dem 21. September, wurden sogar Höchstwerte von bis zu 26 Grad vorausgesagt – regenfrei, fast windstill.

Regen und sinkende Temperaturen am zweiten Wiesn-Wochenende

Kalt war es auf der Wiesn 2022: Gerade einmal 11,9 Grad hatte es am Start. Anders zur 188. Wiesn: Dieses Jahr zeigt sich das Volksfest von seiner sommerlichen Seite. Bis jetzt. © IMAGO / Heinz Gebhardt, picture alliance/dpa | Felix Hörhager (klein) (Symbolbild)

In der Nacht auf Freitag könnte es dann zu einem zweitägigen Temperatureinsturz kommen, der sich auch tagsüber hält. Laut Deutschen Wetterdienst (DWD) fällt die Temperatur in der Früh auf 14 Grad, im Tagesverlauf steigt sie leicht an auf 16 Grad. Zum Vergleich: Einen Tag zuvor waren es zur selben Zeit um die 25 Grad. Ähnlich eine Prognose von wetter.com: Für Freitag sagt das Online-Wetterportal Temperaturen zwölf bis 14 Grad vorher. Vor allem aber könnte es regnen – mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent.

Am Samstag, dem 23.09, sieht es nicht viel anders aus. Über den Tag hinweg zeigt sich die Sonne nur etwa eine Stunde, so wetter.com. Bis 18 Uhr werden Temperaturen von etwa 14 Grad und eine Regenwahrscheinlichkeit von 90 Prozent vorausgesagt. Gegen Abend sollten die Regenschauer den Angaben nach über die Wiesn wieder hinwegziehen.

Kurze Regenpause Ende der Woche – ab Sonntag scheint auf dem Oktoberfest wieder die Sonne

Und bereits ab Sonntag zieht das Wetter den Prognosen zufolge wieder richtig an. Die Temperaturen steigen langsam von 15 Grad am Sonntag, dann 17 Grad am Montag, bis auf 22 Grad an den folgenden zwei Tagen. Regnen soll es laut wetter.com nicht. Die Regenwahrscheinlichkeit liegt ab Sonntag bei jeweils Null Prozent. Auch vom DWD heißt es, dass die Temperaturen ab Sonntag wieder steigen.

Nach einem kleinen Wetterbruch Ende der Woche können Wiesnbesucherinnen und besucher sich wieder auf sommerliche Temperaturen freuen. Der Regenschirm kann dann wieder zu Hause bleiben. Und Maria Pinzger vom Festzelt „Ochensbraterei“ kann sich wieder über lächelnde, in die Zelte strömende Menschen freuen.