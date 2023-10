„Patienten-Massen“ nach der Wiesn in den Praxen - „Massive Zunahme“ von Corona-Fällen

Von: Nina Bautz

Teilen

Die Krankheitswelle nach der Wiesn ist da: Münchner Hausärzte berichten von vollen Praxen in diesen Tagen. Viele Patienten haben wieder Corona. Experten schätzen die Lage ein.

München - Mittwoch, 10.30 Uhr, Hausarztpraxis Dr. Grassl in Sendling. Nichts geht mehr. Aufnahme-Stopp. Dr. Wolfgang Ritter spricht von „Patienten-Massen“ in seinem Wartezimmer. Auch die Praxis von Dr. Markus Frühwein in der Altstadt ist voll. „Die Infektionserkrankungen sind massiv hochgegangen“, erzählt er unserer Zeitung. Kein Wunder: Nach der Wiesn schwappt die Krankheitswelle über München und Umgebung. Auch die Coronafälle steigen massiv an.

Abwasser-Monitoring zeigt 37 Prozent höhere Corona-Virenlast als vergangen Woche

Seit Juni informiert das Robert-Koch-Institut nicht mehr über die Inzidenzen. Viele testen sich ohnehin gar nicht mehr auf Corona. Aber das Abwasser-Monitoring Bay-VOC lässt erahnen, wie hoch die Covid-Zahlen wirklich sind. Die Ludwig-Maximilians-Universität testet zwei Mal wöchentlich das Abwasser bayerischer Kommununen auf die Viruslast, zusätzlich werden regelmäßig die SARS-CoV-2 Varianten bestimmt. „In den letzten Wochen sehen wir im Abwasser mehrerer bayerischer Kommunen eine deutliche Zunahme der SARS-CoV-2-Last“, sagt Sprecher Prof. Oliver Keppler. Im Vergleich zur vorherigen Messung vergangene Woche hat sie um 37,1 Prozent zugenommen. Klar sei: „Wenn viele Menschen in Innenräumen oder auf engstem Raum zusammen feiern, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit der Übertragung von Erregern.“

Weiterhin wenig schwere Verläufe

Die „massive Zunahme“ der Corona-Fälle belaste die Praxen stark, sagt Dr. Markus Frühwein. „Wir dürfen die Corona-Patienten ja leider nicht mehr telefonisch krankschreiben.“ Er spricht sogar allgemein von insgesamt mehr Wiesn-Infektionen (inklusive Erkältungen) als vergangenes Jahr. Das wundert Dr. Wolfgang Ritter, der auch Landesvorsitzender des Bayerischen Hausärzteverbandes ist, nicht. „Wir wissen ja, dass die Saison bei uns durch die Wiesn früher losgeht als im Rest der Republik.“ Aber Ritter hält nichts von Panikmache: „Die schweren Verläufe sind noch immer auf sehr niedrigem Niveau.“

Zigtausende Besucher dicht gedrängt: Viele haben sich auf der Wiesn mit Corona oder anderen Erregern infiziert. © Peter Kneffel/Sebastian Gollnow/dpa/Montage

Auch Virologe Christian Drosten sieht für den Herbst und Winter keine Hinweise, dass das Corona-Virus „schwere Krankheitsverläufe“ verursachen wird. „Ich kann vorerst Entwarnung geben“, sagt Drosten im Gespräch in der aktuellen Ausgabe der Wochenzeitung Die Zeit. „Die Pandemie ist beendet, der globale Gesundheitsnotstand vorbei.“ Verantwortlich hierfür sei auch die hohe Impfrate.

Das empfiehlt der Infektiologe den Risikogruppen

Infektiologe Prof. Christoph Spinner vom Universitätsklinikum rechts der Isar gibt ebenfalls Entwarnung: Derzeit gebe es keine ungewöhnlich hohe Anzahl an Patienten, die aufgrund schwerer Atemwegserkrankungen in Kliniken hospitalisiert seien. Hauptrisikofaktoren für schwere Verläufe von Covid-19 seien weiterhin vor allem das höhere Lebensalter über 60 Jahre, „insbesondere wenn auch chronische Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems vorliegen, chronische Erkrankungen des Immunsystems oder eine Krebserkrankung unter aktiver Chemotherapie.“ Diesen Risikogruppen empfiehlt Spinner den an die neuen Varianten angepassten Booster-Impfstoff. Da jetzt alle Atemwegsinfektionen zunehmen würden, sei für Menschen über 60 Jahre und chronisch Kranke auch eine zusätzliche Grippe-Impfung sinnvoll. Und der Infektiologe erinnert daran: „Eine Maske schützt natürlich auch jetzt noch vor Atemwegsinfektionen.“

Impfung und Maske für Risikogruppen sind auch deshalb sinnvoll, weil die Hochphase für Influenza- und RS-Viren erst noch kommt. Wie oft diese Viren dann vorkommen, können wir diesen Winter voraussichtlich gut beobachten. Denn das Abwassermonitoring will „in Kürze“ auch diese beiden Viren erheben und beobachten.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

LK-München-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Landkreis-München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus dem gesamten Landkreis. Melden Sie sich hier an.