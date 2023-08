Die Knödel-Werkstatt: Dieses Team liefert Knödel, Spätzle & Co. für die Wiesn

Oktoberfest

Das Team der Kunst-Werk-Küche Katharina Inselkammer beliefert Peter Inselkammers (re.) Wiesn-Zelt.

Die Kunst-Werk-Küche im Werksviertel ist ein Inkusionsunternehmen von Wiesn-Wirtin Katharina Inselkammer. Sie beliefert unter anderem das Armbrustschützenzelt mit ihren Knödeln, Spätzle und Brotzeitbrettln.

Teig formen, abwiegen, wieder formen. Julian, Tikili und Maximilian stehen in der Küche und drehen Knödel für Knödel. Und zwar die, die auf den Tellern im Armbrustschützenzelt auf der Wiesn landen. Die drei sind Mitarbeiter in der Kunst-Werk-Küche – einem Inklusionsunternehmen, das Wiesnwirtin Katharina Inselkammer 2017 gegründet hat.



Die Kunst-Werk-Küche im Werksviertel: Ein Ort gelebter Inklusion – und Schmankerl-Werkstatt für das Oktoberfest.

Angesiedelt im Werksviertel, bieten die Mitarbeiter dort in einem Restaurant einen Mittagstisch an, außerdem veranstalten sie Feiern und Kochkurse. Und in der 650 Quadratmeter großen Produktionsküche im ersten Stock kocht, backt, schnippelt und spült das Team – insgesamt 23 Festangestellte. „17 unserer Mitarbeiter leben mit geistigen oder körperlichen Einschränkungen“, sagt Katharina Inselkammer. Wobei sie lieber von „besonderen Menschen“ spricht. Mit ihrem Unternehmen will sie beweisen, dass es sich in einem so bunten Team gut und wirtschaftlich arbeiten lässt.



Jetzt, Ende August, beginnt die Wiesn-Produktion: Spätzle, veganes Gulasch und ein vegetarisches Brotzeitbrettl. Allein 4000 Semmelknödel werden später aus der Küche ins Armbrustschützenzelt von Peter Inselkammer geliefert. Verwendet werden nur regionale Zutaten und Bio-Eier.



Oktoberfest-Wirt Peter Inselkammer: „Wir Wirte haben auch einen gesellschaftspolitischen, sozialen Auftrag.“

Ihr Mann und Armbrustschützen-Wirt Peter Inselkammer schätzt die Qualität. Und: „Ich bin der Meinung, wir Wiesn-Wirte haben auch einen gesellschaftspolitischen, sozialen Auftrag. Hier zu unterstützen, ist ein schöner Beitrag.“



Die Kunst-Werk-Küche ist Katharina Inselkammers Herzensprojekt – für das sie kämpft. Wegen eines Wasserschadens kurz vor Corona musste sie acht Monate schließen, viele Aufträge hat sie dadurch verloren. Dann kam die Pandemie: Hilfen bekam sie nicht, da sie im Vergleichszeitraum wegen des Wasserschadens geschlossen hatte. „Ich weiß noch nicht, ob ich Corona überstanden habe“, sagt sie. Sie möchte ihren Mitarbeitern weiterhin einen Arbeitsplatz bieten können. Eine Arbeit, die schon einige Teammitglieder so selbstbewusst gemacht hat, dass sie von zu Hause ausgezogen sind und eigenständige Leben führen. Oder eine fertige Berufsausbildung zum Koch abgeschlossen haben.



Finanziell unterstützt werden die Ausbildungen der Mitarbeiter durch jährliche Patenschaften, die über den Förderverein Kunst-Werk-Küche e.V. abgeschlossen werden können. Sogenannte Bildungsmehrangebote bieten die Möglichkeit für Weiterbildung auch jenen, die nicht an die Berufsschule können. So hat zum Beispiel eine Barista sechs der besonderen Mitarbeiter ausgebildet, erzählt Katharina Inselkammer. Der Kurs dauert dann keine zwei Tage, sondern etwas länger – und am Ende sind die Teilnehmer zertifizierte Barista.



Ein Highlight für die Mannschaft ist immer wieder der letzte Wiesn-Tag: Da laden die Inselkammers ins Armbrustschützenzelt. „Das ist immer toll“, sagt Peter Inselkammer. Ein schöner Tag für alle – und alle wissen, dass sie das, was auf den Tellern landet, selbst hergestellt haben.