„Die Songs sind schon richtig ausgelutscht“: Wiesn-Band hat zwei Klassiker sogar ganz gestrichen

Von: Frederic Rist

Teilen

Frisches Bier, leckeres Essen und gute Laune. Aber was wäre die Wiesn ohne die richtige Musik? Die Partyband „Ois Easy“ erklärt, worauf es bei der Songauswahl ankommt.

München – „Hulapalu“, „Brenna tuats guat“ und „Fürstenfeld“ – all diese Songs haben etwas gemeinsam: Selbst bei einem Alkoholpegel von zwei Maß und mehr können die meisten Oktoberfest-Besucher hier mühelos mitsingen – oder zumindest den Refrain mitgrölen. Längst gehören diese Titel zum Standardrepertoire einer jeden Wiesn-Band. Helmut Strasser, Gitarrist und Sänger der Partyband „Ois Easy“, gibt Einblicke, welche Songs immer wieder begeistern, welche Überlegungen bei der Songauswahl eine Rolle spielen und warum Charthits nicht immer die beste Wahl sind.

Die Band „Ois Easy“ heizt dem Publikum regelmäßig bei ihren Auftritten so richtig ein. © Michael Rieperdinger

„Die wollen ihre Klassiker mitgrölen“: Die richtigen Songs auf der Wiesn sind für eine Partystimmung entscheidend

Schunkeln, mitsingen und auf den Bänken tanzen: Die Musik in den Festzelten bringt die Besucher in Feierlaune. Bei der Songauswahl gibt es allerdings einiges zu beachten, denn schließlich haben es die Bands und Kapellen in den Festzelten selbst in der Hand, wie sehr sie die Partystimmung im Zelt zum Kochen bringen. Helmut Strasser von der Partyband „Ois Easy“ betont: „Eigene Lieder sind auf der Wiesn nicht ratsam. Das kann schnell in die Hose gehen. Die Leute wollen eher einfache, eingängige Kost, die leicht zum Mitsingen ist“. Mit seiner Partyband hat er in diesem Jahr insgesamt acht Mal auf der Wiesn gespielt.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

„Ois Easy“ sorgte in diesem Jahr acht Mal auf dem Oktoberfest für gute Stimmung in den Festzelten. Die Band um Schlagzeuger Stephan Suske, Sänger und Gitarrist Florian Fischer, Sänger Philip Donath, Keyboarder Michael Fischer, Sänger und Gitarrist Helmut Straßer und Sänger und Bassist Markus Schaitz (von links) feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Bestehen. © Michael Rieperdinger

Aber auch von Charthits lässt seine Band eher die Finger. „Wir haben das Gefühl, dass neue Songs für das Publikum zu anstrengend sind. Die wollen ihre Klassiker mitgrölen und sind damit zufrieden“, so der Sänger weiter. Lieder wie „Cordula Grün“, „Schickeria“ und „Skandal im Sperrbezirk“ gelten Jahr für Jahr als Erfolgsgaranten auf dem Oktoberfest. Einfacher Refrain, eingängige Melodie und perfekt zum Mitsingen. Doch nicht jeder Klassiker muss mit. Songs wie das „Fliegerlied“ oder „Fürstenfeld“ hat die Band aus ihrem Programm gestrichen. „Die Songs sind schon sehr ausgelutscht“, begründet der Frontmann die Entscheidung.

Von der Bräurosl bis zur Käfer Schänke: Das sind die 14 großen Zelte auf der Wiesn 2023 Fotostrecke ansehen

„Sarà perché ti amo“: Der neue Wiesn-Hit 2023?

Wiesn-Hit 2023? Bisher Fehlanzeige. Das Rennen um den Wiesn-Hit 2023 bleibt weiter spannend. In diesem Jahr hat sich noch kein Lied hervorgetan, zu dem in den Bierzelten besonders gern geschunkelt und laut mitgesungen wird. „Aber in diesem Jahr ist der Italo-Pop wieder auf dem Vormarsch. Da fahren die Leute heuer richtig drauf ab“, so Strasser. Gemeint ist der Song „Sarà perché ti amo“ (etwa: „Das ist, weil ich Dich liebe“) von der italienischen Band Ricchi e Poveri. Aber auch der im letzten Jahr kontrovers diskutierte Schlagerhit „Layla“ wird immer noch häufig gespielt. (fr)