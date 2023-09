Die Wiesn 2.0: Die virtuelle Gaudi kommt!

Clemens Baumgärtner als virtuelle Figur. © Anna Wagner

Über die Theresienwiese schlendern, ein Bierzelt besuchen und danach noch ein Fahrgeschäft ausprobieren – so sieht bei vielen ein typischer Tag auf dem Münchner Oktoberfest aus. Doch schon bald kann man das alles erleben, ohne überhaupt vom Sofa aufzustehen. Wie das geht?

Die Technik der „Virtual Reality“ macht das möglich! Zumindest ist das geplant. Denn es soll bald ein offizielles Spiel zum Münchner Oktoberfest geben. „Munich Oktoberfest – The Official Game“ heißt das gute Stück, wie Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner stolz auf einer Pressekonferenz verkündet hat.

Das Oktoberfest wird zum Spiel

Entwickelt wird das virtuelle Oktoberfest von der Münchner Softwarefirma K5 Factory. Der Prototyp wird von den FilmFernsehFonds (FFF) Bayern gefördert. Zum diesjährigen Anstich wird das Spiel bereits ausgewählten Nutzern zum Testen zur Verfügung gestellt. Im September 2024, ebenfalls pünktlich zum Anstich, soll es schließlich auf dem Markt erscheinen. „Damit wollen wir auch zum Ausdruck bringen, dass wir zwar die Wiesn und ein traditionelles Volksfest sind, das wir aber nicht den Anschluss an die digitale Welt verlieren wollen“, so die Einschätzung von Baumgärtner, Referent für Arbeit und Wirtschaft.

Thomas Wagner, Geschäftsführer von K5 Factory, ist überzeugt, dass sich die Lebensfreude auf der Wiesn auch digital inszenieren lasse. Den Entwicklern sei es dabei besonders wichtig, die Stimmung einzufangen. „So wird es möglich sein, Festzelte zu besuchen – groß wie klein.“ Über die Wiesn flanieren, bei einer Bude haltmachen oder in ein Fahrgeschäft einsteigen: all das soll im Spiel enthalten sein. „Keiner geht allein auf die Wiesn, so wird das auch bei uns sein“, so Wagner. „Man wird andere Mitspieler und Mitspielerinnen treffen können, sei es Freunde oder auch neue Bekanntschaften.“ Die Avatare, also die Spielfiguren, sollen miteinander interagieren können. Natürlich kann der Avatar auch mit einer Tracht ausgestattet werden.

Was ist „Virtual Reality“? Bei „Virtual Reality“ handelt es sich um eine Wirklichkeit, die vom Computer geniert wird – durch eine spezielle Hard- und Software. Die Bilder werden dabei in 3D gezeigt und Ton wird ausgespielt.

Keine Gefahr für die echte Wiesn

Den ersten Prototypen eines Avatars gab es bereits zu sehen – Clemens Baumgärtner selbst wurde dafür ins Digitale übertragen. „Wir haben das Spiel auf die Spur gesetzt, aber es ist noch lange nicht fertig“, so Baumgärtner. Der Wiesn-Chef habe keine Angst, dass deshalb weniger Menschen im realen Leben auf die Theresienwiese strömen. Er glaube nicht, „dass wir in Zukunft die Wiesn-Maß nur noch daheim mit VR-Brille trinken“. (Anna Wagner)