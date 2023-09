DJ legt in Polizeiwagen auf: Wiesn-Besucher feiern große Party an der Hackerbrücke – „Anderes Level“

Das Oktoberfest 2023 ist in vollem Gange. Um für die größmögliche Sicherheit zu sorgen, wählt die Polizei auch dieses Jahr ungewohnte Mittel – und stößt dabei auf große Begeisterung.

München - Wenn Millionen von Menschen an einen Ort strömen um zu Feiern, hat eines immer höchste Priorität: Die Sicherheit aller Beteiligten. Mit diesem Ansatz begleitet die Münchner Polizei Jahr für Jahr das Oktoberfest. Denn klar ist: Trotz Fröhlichkeit und Feierstimmung der allermeisten, sorgt besonders der reichlich fließende Alkohol auf der Wiesn immer wieder für unschöne Szenen. Trotz alledem verfolgt die Polizei einen Ansatz, der bei vielen für Begeisterung sorgt: mit ausgelassener Stimmung für friedliche Abläufe zu sorgen. Ein Video davon kursiert jetzt im Netz.

Die Münchner Polizei sorgt für Sicherheit auf dem Oktoberfest - auch mit Hilfe von einem „Partybus", wie etwa auf der Hackerbrücke.

Oktoberfest 2023: Partybus der Polizei begeistert Wiesn-Besucher – „Anderes Level“

Der Kurzfilm, hochgeladen auf „TikTok“, zeigt einen Beamten, der als DJ in einem Polizeiwagen „auflegt“. Die Szene wurde aufgenommen an der Hackerbrücke, einem von zahlreichen an- und abreisenden Wiesn-Besuchern frequentierten Ort. Ausgestattet mit Kopfhörern und einem Laptop, ganz so wie in einer Disko, animiert er die Feierwütigen.

Und das kommt nicht nur auf der Straße gut an - auch in den Kommentaren zeigt sich die Begeisterung bei vielen Menschen: „Hackerbrücke gestern war anderes Level“, schreibt etwa eine Person. Eine weitere meint: „Das sind wirklich coole Polizistinnen und Polizisten.“ Für einen weiteren ist „München einfach anders.“

Oktoberfest-Party mit der Polizei: Hackerbrücke wird zur Tanzfläche

Der „Partybus“ der Polizei ist indes keine spontane Feier-Idee gut aufgelegter Polizisten. Grund ist eine Kampagne der Beamten mit dem Namen „Sicher zur Wiesn und auch wieder nach Hause“ . Wie schon 2022 soll der Lautsprecherkraftwagen – „LauKw“, auch oft „blauweißer Partybus“ genannt, für An- und Abreisende auflegen und für gute Stimmung sorgen. Ganz nach dem Motto: „Wer tanzt, schlägt nicht!“. Und dieser Plan scheint bei den meisten gut anzukommen.