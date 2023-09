„Betrunken flirten ist wie ...“: Kurioser Vergleich bei Wiesn-Durchsage in Regionalzug

Von: Lisa Metzger

Teilen

Eine Durchsage in einem Go-Ahead Zug hat unter Nutzern der sozialen Plattform TikTok für Belustigung gesorgt. © Twitter/Canva Collage

Eine wichtige Wiesn-Durchsage in einem Zug nach München hat im Netz für Belustigung gesorgt. Was genau die Zugbegleiterin den Passagieren geraten hat.

München - Im richtigen Moment aufgezeichnet, hat offenbar ein Passagier eines Regionalzuges in München. Im Video, das auf der sozialen Plattform TikTok verbreitet wurde, ist zu sehen, wie ein Zug langsam in Richtung Münchner Hauptbahnhof einfährt. Dabei erklingt die Durchsage einer Zugbegleiterin – mit einem „wichtigen Hinweis an alle Wiesn-Besucher“.

„Denkt immer daran: Betrunken flirten ist genauso wie hungrig einkaufen. Da kommt man mit Sachen nach Hause, die man eigentlich gar nicht wollt.“ Ob Sie da aus Erfahrung spricht? Das erfahren die Fahrgäste leider nicht. Ebenso wenig, ob das kuriose Video tatsächlich von einem Passagier stammt oder ob es sich nicht doch um eine PR-Aktion in eigener Sache handelt.

Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.

Wiesn-Durchsage im Go-Ahead Zug: „Kollegin hat passende Worte gefunden“

Bei dem Regionalzug, in dem das Video aufgezeichnet wurde handelt es sich um einen Go-Ahead Zug. Das bestätigt Winfried Karg, Pressesprecher von Go-Ahead auf Anfrage von IPPEN.MEDIA. Welche Mitarbeiterin die Durchsage gemacht hat, konnte er letztlich nicht sagen.

„Gut möglich, dass das eine unserer Kundenbetreuerinnen war“, sagt Karg. In jedem Fall kommt die Durchsage auch bei ihm gut an. Das Wohlergehen der Fahrgäste komme für Go-Ahead immer zuerst. „Wenn es eine Kollegin von mir war, hat sie für die Zeit rund um das Oktoberfest meiner Meinung nach passende Worte gefunden.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus München und der Region finden Sie auf tz.de/muenchen.