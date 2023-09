„Die Maschine läuft“: Video zeigt Schankkellner bei der Arbeit - Wiesn-Besucher sind fasziniert

Von: Lisa Metzger

Bier ausschenken kann doch jeder? Falsch. Erst recht nicht auf dem Oktoberfest. Die hohe Kunst der Thekenprofis will gelernt sein – ein Schankkellner macht vor wie es geht.

München - Ons, zwoa, drei – aus dem Zählen kommt man gar nicht mehr raus, wenn man dem Schankprofi vom Hofbräufestzelt auf der Wiesn zuschaut. Das Video auf Facebook macht gerade die Runde: Mal links, mal rechts greift die Thekenkraft geübt hinter sich, schnappt sich einen neuen leeren Krug und stellt diesen unter den Zapfhahn des Bierfasses ohne dabei zu stoppen. Die volle Mass wandert dann nach links zu den Kellnern, die sich nicht nur eins, sondern meist gleich zehn schnappen.

„Mega“, heißt es in einem der Kommentare unter dem Video bewundernd.

Bier ausschenken will gelernt sein. Ist man zu schnell, hat man das Glas voll mit Schaum. Ist man zu langsam, bekommt der Gast Durst. © imago stock&people

Welchen Abschluss man für so einen Job vorweisen muss? Definitiv genug Erfahrung im Ausschenken und stabile Nerven – denn jedes Fäßle geht auch mal leer. Da darf man nicht in Panik verfallen. Doch so sieht der geübte Schankkellner im Video nicht aus. Im Gegenteil. Wahrscheinlich würde er weitermachen wie gewohnt, unter dem Motto: „O‘zapft ist – die Maschine läuft“.

