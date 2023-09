Oktoberfest: Aktivisten stören Einzug der Wiesnwirte

Von: Adriano D'Adamo

Aktivisten der Gruppe „Animal Rebellion“ haben den Einzug der Wiesnwirte gestört. Die Polizei konnte sie vor Ort jedoch an weiteren Aktionen hindern.

München – Während des Einzugs der Wiesnwirte kam es am Samstag (16. September) zu einer Störung durch die Aktivistengruppe „Animal Rebellion“. Fünf Personen nahmen an der Aktion teil. Den Polizeibeamten gelang es aber, weitere Aktionen zu verhindern. Letztes Jahr störte dieselbe Aktivistengruppe ebenfalls den Einzug der Wiesnwirte auf dem Oktoberfest in München.

Aktivisten störten den Einzug der Wiesnwirte 2022 ebenfalls.

Oktoberfest: Aktivisten stören Einzug der Wiesnwirte – und fordern weniger Fleisch

Ziel der Aktion war es „dazu anregen, die bayerischen Traditionen kritisch zu hinterfragen und die Wiesnwirte dazu aufzufordern, tierische Produkte von den Speisekarten zu streichen und sie durch pflanzliche Gerichte zu ersetzen“, erklärte Milla Widmer von „Animal Rebellion“. Die Gruppe kündigte weitere Proteste während der Wiesn an.

Wie die Polizei München auf eine Anfrage unserer Redaktion erklärte, versuchten drei Aktivisten den Einzug der Wiesnwirte zu stören. Nach polizeilichen Kontrollen wurden sie wieder entlassen. Kurz vor Ende des Einzugs versuchten zwei weitere Mitglieder, die vorangegangene Aktion fortzuführen und die Zugstrecke zu betreten. Sie konnten aber daran von der Polizei vor Ort gehindert werden. Die Zugehörigkeit der Aktivisten zur Gruppe „Animal Rebellion“ war nicht sofort erkennbar und wurde laut Polizeiangaben auch erst im Nachhinein geklärt.

