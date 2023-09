„Ich kann das Video riechen“: Wiesn-Bedienung filmt typische Riesen-Sauerei nach 23 Uhr

Von: Andreas Knobloch

Das Oktoberfest zieht Millionen von Menschen an, die dann betrunken im Zelt feiern - und für eine Wiesn-Sauerei sorgen, wie eine Bedienung zeigt.

München - Auf der Theresienwiese herrscht - wenn nicht gerade Corona ist - jedes Jahr von Mitte September bis Anfang Oktober Ausnahmezustand. Das Oktoberfest lockt Millionen von Besuchern an, die sich aufgrund des Alkohols nicht immer zu benehmen wissen. Aber selbst unabsichtlich ist es möglich, bei der größten Sauerei des Jahres mitzuhelfen. Eine Wiesn-Bedienung hat nun gefilmt, wie es im Zelt ausschaut, wenn alle Gäste gehen müssen.

Wiesn-Bedienung filmt typische Oktoberfest-Sauerei nach 23 Uhr

Nach 23 Uhr torkeln, gehen oder schwanken die Besucher des Oktoberfests aus den Zelten in Richtung Hotel, Taxi, Bahn oder nach Hause. Doch während die Besucher mit vollem Bauch und leerem Geldbeutel die Heimreise antreten, beginnt für manche erst die richtige Arbeit. Nämlich das Aufräumen in den Zelten, was dem Video einer Kellnerin nach, auf den ersten Blick alles andere als Spaß machen könnte.

Wiesn-Bedienung Eva ist auf Social Media sehr aktiv und teilt stolz ihre Momente. Wie sie sehr viele Mass auf einmal trägt, was an ein anderes virals Video einer Wiesn-Bedienung erinnert. Oder sie filmt sich mit einer Kollegin bei der Pause. Aber sie hat auch mal draufgehalten, wie es im Zelt - hier beispielhaft das Schützen-Festzelt - aussieht, wenn die Gäste herausmüssen.

Respekt für Wiesn-Personal, die den Oktoberfest-Saubären nach Ende hinterherräumen

Halbvolle Masskrüge, wobei das Bier den Weg nicht nur in den Mund, sondern auch auf den Boden gefunden hat, überall zerrissene oder kaputte Speisekarten, Servietten und allerhand vergessene Gegenstände wie Regenschirme oder ähnliches. Die Tische, die auf den Bänken stehen, wurden meist vom Personal schon so platziert, um darunter saubermachen zu können. Eine Riesen-Wiesn-Sauerei also. Allerdings hat das hartgesottene Personal wohl schon so einiges gesehen und lässt sich von so einem Anblick nicht abschrecken, für den normalen Oktoberfestbesucher aber sicherlich mal interessant, die andere Seite der Medaille zu sehen.

Die Kommentare unter dem Video, das auch von einer Meme-Seite geteilt wurde, werden hauptsächlich von Wiesn-Gegnern verfasst, die ihr Unverständnis äußern, wie man sich das nur antun könne. „Ich kann das Video riechen“ und „deswegen gehe ich nicht hin“, schreiben ein paar, die ihre Abneigung ausdrücken. Viele Menschen zollen aber auch den Bedienungen, dem Reinigungspersonal und allen, die dort arbeiten, großen Respekt. „Ich könnte das nicht“ oder „Die Armen, die aufräumen müssen“, heißt es da. Und wer am folgenden Tag wieder das Zelt betritt, der wird bemerken, dass vom Chaos nichts mehr zu sehen ist. (ank)