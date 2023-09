Blick auf „SCHEE-Formel“ dringend empfohlen: Praktische Gesundheitstipps für die aufreibende Wiesn-Zeit

„Mei, is des schee“, jubeln viele Einheimische, sobald sich die Theresienwiese wieder für das größte Volksfest der Welt herausgeputzt hat. Doch das Oktoberfest wird neben Jubel, Trubel, Heiterkeit in der Regel auch von gesundheitlichen Belastungen und Risiken für den menschlichen Organismus begleitet.

Einigen davon kann man leicht vorbeugen, indem man auf die „Schee-Regel“ achtet. Was sich dahinter verbirgt? Hier die einzelnen S-C-H-E-E-Punkte für eine möglichst gesunde Wiesn-Zeit:

S wie Sport ist die beste Medizin

Der allseits bekannte Ausspruch gilt natürlich auch für das beliebte Münchner Volksfest: Wer seinen Stoffwechsel – am besten schon im Vorfeld der möglichen zahlreichen Wiesn-Besuche - in Schwung bringt und regelmäßig Sport treibt, hilf seinem Immunsystem auf die Sprünge und vor allem sich selbst dabei, fit und gesund zu bleiben. Während entspannendes Qigong-Training auch dem Geist und der Seele guttun, können das Krafttraining im Fitnessstudio oder entsprechende Yoga-Übungen dazu beitragen, die Muskulatur in Topform zu bringen, sodass man beim späteren „Hau den Lukas“ auf dem Festplatz garantiert eine gute Figur macht.

C wie Corona und andere Viren

Selbst wenn heuer mehr über die gestiegenen Getränkepreise diskutiert wird und Covid19 auch mangels aktueller Vorschriften kein Thema mehr ist, kann es nicht schaden, sich hin und wieder an gewisse Hygieneregeln aus der Corona-Zeit zu erinnern. Beispielsweise werden etwa 80 Prozent aller Infektionskrankheiten, zu denen auch eine „normale“ Grippe gehören kann, über die Hände verbreitet. Mit dem richtigen Händewaschen – je öfter, desto besser – sowie gegebenenfalls einer schnellen Desinfektion zwischendurch kann man sich und andere vor Viren schützen. Weitere Hygienetipps sind:

Gesicht, Augen und Mund möglichst nicht mit ungewaschenen Händen berühren

in die Armbeuge niesen oder husten, um andere nicht anzustecken

benutzte Taschentücher, wenn möglich, nicht auf dem Tisch liegen lassen, sondern direkt in den Mülleimer werfen

bei Grippe-Symptomen wie Fieber, Husten, Schnupfen, Hals- und Gliederschmerzen zu Hause bleiben.

H wie Hitze im Bierzelt

Gemütlich über die Wiesn zu schlendern, ist bei schönem Wetter sehr viel angenehmer als bei bedecktem Himmel mit Nieselregen. Mit dem Sonnenschein steigen aber auch die Temperaturen im Festzelt. Die Hitze führt zu vermehrtem Schwitzen, der Flüssigkeitsbedarf steigt. Wer dann Alkoholhaltiges trinkt, tut laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA) genau das Falsche, denn Alkohol entzieht dem Körper weiteres Wasser und wertvolle Mineralstoffe. Der Körper wird ausgelaugt und läuft Gefahr, auszutrocknen. Er kann nicht mehr genug Schweiß produzieren, um sich vor Überhitzung zu schützen, was schlimmstenfalls zu einem Hitzschlag bis hin zum Kreislaufkollaps führt.

Deshalb empfiehlt die BZgA, an heißen Tagen auf alkoholfreie Getränke, am besten Wasser, zu setzen. Wer als Alternative alkoholfreies Bier wählt, sollte bedenken, dass dieses dennoch – und das sogar vom Gesetzgeber erlaubt – bis zu 0,5 Prozent Alkohol enthalten kann. Eine gute, jedoch zuckerhaltige Alternative ist übrigens die klassische Apfelschorle. Fügt man dieser noch eine kleine Prise Salz hinzu, lässt sich der Natriumverlust durchs Schwitzen ein wenig ausgleichen.

E wie essen – aber bitte möglichst gesund!

Zugegeben: Die Oktoberfest-Küche ist nicht gerade für ihre kalorienarme Kulinarik bekannt. Genuss, aber in Maßen, lautet hier die Zauberformel. Traditionelle Gerichte wie Steckerfisch oder Hendl, kalorisch betrachtet am besten ohne Haut, schlagen zum Beispiel mit weniger Kalorien zu Buche als eine deftig-kräftige Schweins- oder Kalbshaxn. Wer dennoch nicht darauf verzichten möchte, kann sich das gewählte Gericht auch mit dem Partner oder Freunden teilen. Dann ist das schlechte Gewissen bei den meist noch nachfolgenden gebrannten Mandeln oder Schokofrüchten vielleicht nur halb so groß.

Übrigens sind diese trotz der im Namen genannten, vermeintlich „gesunden“ Zutaten recht kalorienreich. Eine gute Alternative können die, inzwischen ebenfalls auf der Wiesn angebotenen vegetarischen und veganen Gerichte sein. In der heimischen Küche sollte man währenddessen sehr stark auf frisches Gemüse, Salat und Obst setzen. Diese versorgen den Körper mit ausreichend gesunden Nährstoffen und Vitaminen, sodass man hoffentlich gesund durch die Wiesn-Zeit kommt.

E wie Erholung

Regeneration ist wichtig und tut dem Immunsystem gut. Wer seinem Körper während des anstrengenden Wiesn-Marathons von Mitte September bis Anfang Oktober (und natürlich auch noch danach) etwas Gutes tun möchte, der sollte auf ausreichend Schlaf und Erholung achten. Regelmäßige Spaziergänge in der Natur sorgen zudem dafür, dass durch die Bewegung unter anderem die körpereigenen Hormone Dopamin und Serotonin produziert werden. Diesen wirken wie ein natürliches Antidepressivum, vermindern Stress und sorgen dafür, dass die Stimmung auch nach der Wiesn weiter gut bleibt. MB