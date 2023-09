Die kurioseste Wiesn-Erinnerung? Band-Mitglied denkt sofort an unvergessenes Zelt-Erlebnis mit „Arnie“ zurück

Von: Bettina Sewald

Die Uhr tickt, am kommenden Samstag beginnt das Oktoberfest, das größte Volksfest der Welt. Unsere Zeitung hat Heinz Fuhrmann, Trompeter der Oktoberfestband Münchner Zwietracht, um seinen Tipp gebeten: Was wird der Wiesn-Hit 2023?

Icking/München – In wenigen Tagen wird angezapft: Am Samstag (16. September) startet die Wiesn. In diesem Jahr ist die zumindest nach eigenen Angaben berühmteste Oktoberfestband der Welt, die Münchner Zwietracht, wieder mit dabei. Band-Gründungsmitglied und Trompeter Karl-Heinz (Heinzi) Fuhrmann aus Icking hatte trotz eines dichten Terminkalenders kurz Zeit für ein Interview.

Was wird der Wiesn-Hit 2023? Das sagt der Trompeter einer bekannten Oktoberfestband

Herr Fuhrmann, auf einer Skala von eins bis zehn: Wie groß ist Ihre Vorfreude auf die Wiesn?

Auf alle Fälle zwölf! Wir freuen uns sehr, dass wir heuer in der Fischer Vroni täglich ab 19 Uhr musizieren dürfen.

Zum wievielten Mal spielen Sie heuer insgesamt auf dem Oktoberfest?

Das 25. Mal.

Nach Ihrer langjährigen Erfahrung: Was wird der Wiesn-Hit 2023?

Heuer hat mich noch kein Song von den angeblichen Wiesn-Hits überzeugt. Einen Wiesn-Hit kann man nicht machen, der passiert, also lassen wir uns überraschen!

Mitglied von Oktoberfest-Band berichtet von Bühnen-Erlebnis mit Arnold Schwarzenegger

Inwieweit glauben Sie, dass die Corona-Pandemie in diesem Jahr noch Einfluss auf die Oktoberfest-Zeit hat?

Ich denke, dass die Pandemie überstanden ist. Sie wird keinen Einfluss auf die Zeit der Wiesn haben. Wer aber zum gefährdeten Personenkreis gehört, sollte trotzdem aufpassen.

Eine bayerische Band: Die Mitglieder der Münchner Zwietracht um den Ickinger Heinz Fuhrmann (li.) © Privat

Sie waren mit der Münchner Zwietracht auch schon außerhalb der bayerischen Landeshauptstadt als „Wiesn-Botschafter“ unterwegs. Wie oft waren Sie im Ausland unterwegs? Was waren Ihre weitesten Anreisen?

Seit Beginn der Münchner Zwietracht waren wir sehr viel international unterwegs. Die weitesten Anreisen waren USA, Mexiko, Südkorea.

Nachdem Reisen wieder unkompliziert geworden ist: Sind Sie nach dem Münchner Oktoberfest auf weiteren Oktoberfest-Veranstaltungen (auch im Ausland) gebucht?

Heuer steht keine Auslandsreise an. Natürlich sind wir deutschlandweit bis Anfang November sehr gut gebucht.

Was war bislang Ihr kuriosestes Erlebnis auf dem Oktoberfest?

Arnold Schwarzenegger auf der Bühne war ein besonderes Erlebnis und die Feststellung, dass er ein ganz normaler Typ ist. Daumen hoch!

Was wünschen Sie sich für das 188. Oktoberfest 2023?

Eine erfolgreiche aber vor allem eine gesunde und friedliche Wiesn.