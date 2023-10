„Erschütternder Befund“: Ärzte machen Zufallsentdeckung nach Wiesn-Unfall

Von: Manuel Rank

Ein 55-Jähriger stürzt auf der Wiesn und zieht sich eine Schädelprellung zu. Beim CT dann per Zufall der schlimme Befund: Verdacht auf Hirntumor.

München – Bei der Aicher Ambulanz geht ein einsatzreicher Tag auf der Wiesn vorbei. Sogar der „einsatzstärkste“ des 188. Oktoberfest bisher, teilte der Rettungsdienst am Sonntag mit. Damit hat der 30. September – der Samstag des letzten Wiesn-Wochenendes – den Eröffnungssamstag mit insgesamt 683 behandelten Patientinnen und Patienten abgelöst.

Wegen eines Sturzes auf der Wiesn wird bei einem 55-Jährigen beim CT zufällig ein Gehirntumor festgestellt. © picture alliance / dpa | Christoph Schmidt (Symbolbild), Aichaer Ambulanz (Collage)

252 Mal seien die Wiesn-Tragen demnach ausgerückt, um verletzte und erkrankte Besucherinnen und Besucher in die Sanitätsstation zu transportieren. „Insgesamt ein straffes Programm für unsere Ärzte und Sanitäter“, allerdings sei das Patientenaufkommen zu jedem Zeitpunkt gut abzuarbeiten gewesen, hieß es. Ein 55-Jähriger erhielt jedoch eine erschütternde Diagnose – per Zufall.

„Erschüttender Befund“ – durch Zufall Verdacht auf Hirntumor bei Wiesn-Besucher

Die Sanitäterinnen und Sanitäter der Aicher Ambulanz brachten den Wiesn-Besucher am Samstag wegen einer Kopfverletzung mit der Trage in die Sanitätsstation. Er hatte sich bei einem Sturz auf dem Festgelände eine Schädelprellung zugezogen. Nachdem er erstversorgt worden war, ordnete der behandelnde Arzt eine CT-Untersuchung des Schädels an, um eine Gehirnblutung auszuschließen. Vergangenes Jahr auf der 187. Wiesn kam das CT 205 Mal zum Einsatz.

Eine Blutung stellten die Mitarbeitenden der Aicher Ambulanz nicht fest – die Untersuchung im CT ergab jedoch „leider einen anderen erschütternden Befund“, teilte der Rettungsdienst mit. Im Gehirn des 55 Jahre alten Mannes hatte sich ohne sein Wissen eine Raumforderung entwickelt, die auf einen Gehirntumor schließen lasse.

Aicher Ambulanz: „Unsere besten Wünsche begleiten ihn“ – Mann in Klinik gebracht

Dass der mögliche Tumor entdeckt wurde, sei ein reiner Zufallsbefund gewesen, der ohne den Sturz zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht hätte festgestellt werden können, so die Aicher Ambulanz. In der Mitteilung drückte die der Rettungsdienst Mitgefühl für den Mann aus: „Auch wenn wir die schlechten Nachrichten für unseren Patienten bedauern, hoffen wir sehr, dass dieser durch die hoffentlich frühzeitige Diagnose in Bezug auf seine Heilungschancen profitiert.“

Ein Rettungsdienst brachte den 55-Jährigen in das Klinikum Großhadern. Dort lagen die CT-Befunde bereits vor, als der Mann eintraf. „Unsere besten Wünsche begleiten ihn ...“, so die Aicher Ambulanz über die mögliche Diagnose des Wiesn-Besuchers.

