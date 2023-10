Als einziges Festzelt auf der Wiesn: Bier aus dem Holzfass bei Augustiner – Geheimer Stammtisch

Von: Cornelia Schramm

Der Gantertisch an Schänke 4 ist einzigartig: Hier kommen Augustiner-Wirt Thomas Vollmer, Schankkellner Emil Weiß, Zelt- Elektriker Christian Watscheder und Ganterbursch Christoph Birk (von li.) abseits des Trubels kurz zur Ruhe. © Achim Frank Schmidt

Nur Augustiner schenkt auf dem Oktoberfest noch Bier aus dem Holzfass aus. Und genau diese Arbeit passiert am Ganter. Im großen Festzelt steht hier auch ein geheimer Stammtisch. Ein Besuch.

München - Jürgen Zirch ist eine Koryphäe am Zapfhahn. Er schenkt schon sein halbes Leben lang im Augustiner-Festzelt auf der

Wiesn aus. Wenn seine großen Hände eine Mass halten, wirkt die nur noch wie ein Halbliter-Krug. Die Schänke 4 ist sein Revier. In 2,5 Sekunden zapft der Landwirt aus Dießen am Ammersee die Mass aus dem Holzfass.

„Ganter“ heißt die leicht abschüssige Plattform, über die jedes Holzfass aus dem Kühllager gerollt und vor Zirch aufgerichtet wird. Der 59-Jährige steht etwas unterhalb der Rampe. Er legt den Messing-Wechsel an, auf dem sein Name eingraviert ist – und schlägt ihn mit dem Schlegel in das Fass. „Wenn frisch angezapft ist, läuten wir“, sagt er und zeigt auf seine goldene Glocke an der Wand. „Dann wissen alle, dass es wieder Bier gibt.“

Werkeln am Ganter: So kommen die Holzfässer zum Schankkellner

An der Schänke 4 geht das Bier selbstverständlich nie aus. Im Lager dahinter stehen gut 50 Hirschen bereit – so heißen die 200-Liter-Fässer. Ein Blick von Zirch genügt, damit der Ganterbursch für Nachschub sorgt. Augustiner schenkt als einzige Brauerei auf der Wiesn noch Bier aus dem Holzfass aus, so wie vor 100 Jahren. In den anderen Zelten gibt’s Metall-Tanks und Rohrleitungen.

Schänke 4 ist sein Revier: Jürgen Zirch (59) schenkt seit 1994 auf der Wiesn aus. © Achim Frank Schmidt

Ganterbursch Christoph Birk (28) rollt die Fässer und wuchtet sie um. „Zwischen 30 und 40 sind es am Tag“, erzählt er. „Ein Holzfass hat ein Leergewicht von 80 Kilo, dazu kommen rund 200 Liter Inhalt.“ Muskelkater hat der 28-Jährige nicht. Er ist ja in Sachen Fass vom Fach: „Ich arbeite als Schäffler in der Münchner Fassfabrik Wilhelm Schmid“, erzählt er.

Im Festzelt gibt es sechs Schänken. Die Nummer 4 aber ist besonders. Nur auf ihrem Ganter steht ein Tisch, eine Art Stammtisch. Alle nennen ihn den „Gantertisch“. Nur eine Handvoll Leute nehmen hier Platz, Ganterbursch Birk und Zirch – wenn er mal ein kleines Schläfchen halten will. Kellner verirren sich selten hierher. Handwerker wie Zelt-Elektriker Christian Watscheder und ehemalige Schankkellner wie Emil Weiß aber immer wieder. Auch Wirt Thomas Vollmer macht hier abseits des Trubels Pause.

Augustiner: Am Gantertisch trifft sich die Zeltfamilie

Was hier passiert? Zamsitzen, Brotzeit machen und ein bissl blöd daherreden, logisch. Hier kommt die Zeltfamilie zusammen. Alle sind Experten, was die Arbeit am Ganter betrifft. Und am Holzfass gibt es so einige Kniffe, die man beherrschen muss.

Es ist ein Irrglaube, dass das Holz Geschmack ans Bier abgibt. Im Gegensatz zur Weinproduktion kommen Holz und Bier nie in Berührung.

Jürgen Zirch zieht das „Pfeiferl“, ein Luftventil, aus dem Spundloch auf der Oberseite des Fasses und kontrolliert die kleine Messing-Kugel im Inneren. „So kann während des Zapfens Luft nachziehen“, erklärt Wirt Thomas Vollmer. „Das Pfeiferl verhindert, dass ein Vakuum im Fass entsteht.“

Thomas Vollmer, Wirt des Augustiner-Festzeltes, mit Schlegel und Messing-Wechsel. Letzterer hat seinen Namen tatsächlich vom abwechselnden Auf- und Zudrehen. © Achim Frank Schmidt

Geht das Bier im Fass zu Ende, kippt es Zirch und zwickt das „Ganterscheitl“ drunter. Einen Meter lang ist der Holzprügel

– und hat wohl einst die Security-Leute im Zelt ersetzt. „Wenn g’rauft wurde, ist der Schankkellner damit ausg’ruckt“, erzählt man sich am Gantertisch. Neben alter Technik kommt am Holzfass auch neue zum Einsatz – völlig unsichtbar. „Jedes Fass ist mit einem RFID-Chipausgestattet“, sagt Vollmer. „Jedes Fass lässt sich immer orten.“

Tradition im Krug: Deshalb schmeckt Bier aus dem Holzfass anders

Und woher kommt der besondere Geschmack, der dem Bier aus dem Holzfass nachgesagt wird? Schon beim Abfüllen wird es niedriger gespundet, also mit weniger Kohlensäure versehen. Es wird unpasteurisiert ins Fass abgefüllt und muss deshalb kalt gelagert und schneller verbraucht werden.

Ganterbursch Christoph Birk rollt die Holzfässer über den Ganter bis zum Schankkellner. Ein volles Fass wiegt über 300 Kilo. © Achim Frank Schmidt

„Es ist ein Irrglaube, dass das Holz Geschmack ans Bier abgibt“, sagt Vollmer. „Im Gegensatz zur Weinproduktion, kommen Bier und Holz nie in Berührung.“ Die Holzfässer werden gepicht und mit einer Harzschicht versehen, die die Holzporen und Fugen bedeckt und verhindert, dass Kohlensäure austreibt. Bei entsprechend guter Wartung kann so ein Holzfass bis zu 30 Jahre alt werden. In einem kalten Lager mit sehr hoher Luftfeuchtigkeit werden die Fässer in Freiham aufbewahrt.

Um die null Grad hat das Lager hinter dem Rolltor direkt hinter dem Gantertisch. „Wegen der Kälte ist die Kohlensäure stark gebunden – das macht das frische Bier süffig“, erklärt der Wirt. Mit 2,3 Grad füllt Zirch das Bier in die Krüge. Und wer am Gantertisch sitzt, muss selbstverständlich ab und zu mal zur Qualitätskontrolle herhalten. (sco)

