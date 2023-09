Chaos am Oktoberfest-Bahnhof Hackerbrücke: RE voll mit Löwenfans bleibt liegen – Stimmung im Zug „explosiv“

Von: Klaus-Maria Mehr

Ein defekter RE voll mit Löwen-Fans löste ausgerechnet am Ende des ersten Oktoberfest-Abends und am Wiesn-Bahnhof Hackerbrücke in München ein spektakuläres Chaos aus.

München – Da kamen ein paar unglückliche Zufälle zusammen. Zeit und Ort hätte sich dieser Regionalexpress für seine Panne wohl nicht schlechter aussuchen können. Am Ende des ersten Oktoberfest-Tages, Samstag, 16. September, blieb der DB-Zug direkt unter der Hackerbrücke liegen. Der Zwischenfall ereignete sich gegen 21.35 Uhr, also genau zu der Zeit, zu der sich tausende Wiesn-Besucher Richtung Hauptbahnhof, vor allem zur S-Bahnhaltestelle Hackerbrücke auf den Heimweg machen.

Chaos-Nacht am Rande des Oktoberfests: Ein Regionalexpress voller Löwenfans bleibt kurz vor dem Ziel ausgerechnet unter der Hackerbrücke liegen. Dann eskaliert die Lage richtig. © Bundespolizei

Regionalexpress der DB bleibt nach Panne unter Hackerbrücke liegen – er ist voll mit Löwen-Fans

Der Defekt konnte laut Bundespolizei nicht vor Ort repariert werden, die Bahn stand still unter der Hackerbrücke, unfähig weiterzufahren, blockierte ein wichtiges Gleis vom Hauptbahnhof München und lieferte Unterhaltungswert für tausende Schaulustige. Viele Wiesn-Heimkehrer zückten ihr Smartphone, filmten das Spektakel und blockierten die Laufwege auf der Hackerbrücke. Als Grund für den Ausfall nennt die Bundespolizei einen „technischen Defekt an der Lokomotive“.

Stimmung im Zug voller Löwen-Fans wird immer explosiver – Plötzlich öffnen sich die Türen

Der DB-Zug bleibt am Samstagabend kurz vor seinem Ziel ausgerechnet unter der Hackerbrücke liegen. Er ist randvoll mit 60er-Fans. © Bundespolizei

Viel explosiver, allerdings, die Stimmung im Zug: Der Regionalexpress von Nürnberg nach München war voll besetzt. Großes Pech für die 300 Fahrgäste im Zug. Der Express blieb kurz vor seiner Endhaltestelle am Hauptbahnhof liegen. Bei rund 250 Fahrgästen handelte es sich zu allem Überfluss um TSV 1860-Fans, die sich auf dem Heimweg von einem Auswärtsspiel gegen Ingolstadt befanden und gerade eine 1:2 Niederlage gegen Ingolstadt verarbeiten mussten.

Die Gleise waren komplett gesperrt. © Bundespolizei

„Die Stimmung im RE1 wurde zunehmend aggressiver“, schreibt die Bundespolizei, „sodass sich das in den Vorfall involvierte Bahnpersonal entschloss, den Zug zu evakuieren.“ Doch so weit kam es gar nicht. Noch vor Anlauf der Evakuierungs-Maßnahmen wurden die Türen geöffnet.

Chaos pur auf den Gleisen an der Hackerbrücke: Menschen strömen einfach aus dem Zug

Ein Strom aus Löwen-Fans und anderen Fahrgästen ergoss sich über die Hauptgleise zum Hauptbahnhof. Zusätzlich war der Bahnhof Hackerbrücke hoffnungslos mit Wiesnbesuchern überfüllt. Der Zugbetrieb am Hauptbahnhof war da glücklicherweise schon komplett eingestellt.

Die Einsatzkräfte sammelten die Fahrgäste wieder ein, schleusten sie über den überfüllten Bahnsteig der Hackerbrücke und brachten sie bis zum Hauptbahnhof. Danach überflog ein Hubschrauber der Bundespolizei-Fliegerstaffel Oberschleißheim mehrmals das Schienenareal, um sicherzugehen, dass sich keine Personen mehr auf den Gleisen befanden.

Zugverkehr am Hauptbahnhof und auf der Stammstrecke total gesperrt – Lange Wartezeiten für Oktoberfestbesucher

Die gute Nachricht: Es kam zu keinen Verletzten. Die Schlechte: Die Aktion löste komplettes Chaos im Zugbetrieb aus. Der Zugverkehr von und zum Hauptbahnhof München musste zwischen 21.40 bis 22.15 Uhr komplett eingestellt werden. Die S-Bahn-Stammstrecke war ebenfalls betroffen.

Es kam zu langen Wartezeiten und Zugausfällen, die vor allem die Oktoberfest-Heimkehrer betrafen. Parallel ereignete sich ein Achterbahnunfall auf der Wiesn, bei dem mehrere Fahrgäste verletzt wurden.