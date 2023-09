Nach über 90 Jahren drohte das Aus, nicht nur wegen Corona: „Russenrad“ feiert Oktoberfest-Comeback

Von: Manuel Rank

94 Jahre war das „Russenrad“ fester Bestandteil auf Wiesn und Auer Dult. Dann drohte das Aus – der TÜV forderte einen teuren Umbau. 2023 dreht sich das älteste Riesenrad Bayerns wieder.

München – Auf dem „Russenrad“ können Oktoberfestbesucherinnen und -besucher dieses Jahr wieder ihre Runden drehen. Das kleine, traditionsreiche Riesenrad feiert 2023 sein Comeback – nach längerer, unsicherer Zukunft und drei Jahren Pause. Noch im Herbst 2019 drohte das Aus des Riesenrads; auf der Kirchweihdult sollte es seine letzte Fahrt antreten, so schien es.

Der Grund: Die Anforderungen des TÜV waren gestiegen. Anforderungen, denen das damals 94 Jahre alte Traditionsriesenrad nicht gerecht werden konnte. Die zwei Geschwister Herbert Koppenhöfer und Edith Simon – die damaligen Betreiber – wurden vom TÜV aufgefordert, das „Russenrad“ nach neuen EU-Sicherheitsnormen umzubauen. Koppenhöfer hielt das für überzogen. Zur Abendzeitung (AZ) sagte er 2019: „Die Norm ist für 50, 60 Meter hohe Fahrgeschäfte gedacht. Die Russenschaukel ist aber nur 14 Meter hoch“. Außerdem habe es in den Jahrzehnten des Betriebs keinen einzigen Unfall gegeben, so Koppenhöfer.

Vor allem aber hätte der Umbau das Geschwisterpaar viel Geld gekostet – Geld, das sie nicht hätten auftreiben können. Mehre zehntausend Euro wären benötigt worden, sagten die Betreiber 2019. Die Forderung des TÜV bedrohte die Zukunft des ältesten Riesenrads in Bayern. Fast wäre vor drei Jahren mit dem drohenden Aus des „Russenrads“ ein Stück Tradition von Dult und Wiesn weggebrochen. Ein letztes Mal hätten die zwölf Gondeln ihre Runden gedreht, ein letztes Mal nach 94 Jahren. Auf der Auer Dult ist das Russenrad neben dem Kasperltheater das einzige historische Geschäft.

Das „Russenrad“ - das älteste bayerische Riesenrad

„Russische Schaukeln oder Räder“ waren bereits im 18. Jahrhundert auch im deutschsprachigen Raum beliebte Volksfestraditionen, in der Türkei und in Russland – daher der Name – sogar noch ein Jahrhundert früher. Auf dem Oktoberfest gab es solche Fahrgeschäfte ab dem Jahr 1818.

Das letzte noch heute erhaltene und fahrtüchtige Exemplar – das Münchner „Russenrad“ stammt aus dem Jahr 1925. Im Jahre 1925 beauftragte Josef Esterl die in Wutha/Thüringen beheimatete Karusselfabrik Franz Gundelwein ein Riesenrad, damals auch russische Schaukel genannt, zu bauen. Bis in die 1960er Jahre war es sogar das größte Riesenrad in Süddeutschland. Heute gilt es genau genommen als Miniatur-Riesenrad.

Mit dem „Ain Dubai“ in Dubai kann das Münchner „Russenrad“ nicht mithalten. Das Riesenrad in Dubai hat einen Durchmesser von 250 Metern und erlangte 2021 den Rekord als größte Riesenrad der Welt. Zum Vergleich: Das „Russenrad“ ist 14 Meter hoch. Doch die vergleichsweise bescheidene Größe ist nicht die Hauptattraktion des Rads. Vielmehr dreht es sich sehr schnell, wodurch die zwölf Gondeln leicht ins Schaukeln geraten, was für ein Kribbeln im Bauch sorgt. Ein ganz schöner Adrenalinkick.

Die Gestaltung des „Russenrads“ stammt heute nicht mehr aus den 1920ern, sondern wurde in der Nachkriegszeit ersetzt. Ursprünglich hatte das Fahrgeschäft eine geschnitzte Fassade mit Malereien. Die kunstvoll gestaltete Konzertorgel hingegen könnte vermutlich noch älter als das Rad selbst sein. Der mit Salzwasser funktionierende Antrieb ist noch im Originalzustand.

Drei Generationen lang war das „Russenrad“ im Familienbesitz. Seit 2023 ist es auf Auer Dult und Wiesn wieder mit neuem Betreiber dabei.

