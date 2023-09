„Fast schon ein kleiner Kult geworden“: Warum Wiesn-Stand immer noch Deutsche Mark annimmt

Von: Elisa Buhrke

Beim Wiesn-Stand „Früchte-Krug“ gibt es Äpfel mit Zuckerglasur und mit Schokolade umhüllte Erdbeeren und Bananen. Kunden können nicht nur mit Euro, sondern auch mit D-Mark bezahlen – aus Tradition.

München - Kandierte Äpfel und mit Schokolade überzogene Früchte liegen hinter dem Glastresen: Der Früchte-Krug hat auf der Wiesn Tradition. Zu finden ist er heuer in einer Nebenstraße zwischen Augustiner-Festhalle und Ochsenbraterei. Er liegt seit Jahren in Familienhand, 1975 noch von Rudolf Krug gemeinsam mit seiner Großmutter unter dem Familiennamen „Feldl“ geführt. Heute betreibt ihn Krug gemeinsam mit seinem Sohn Simon Krug.

Letzteren trifft unsere Redaktion bei bestem Wetter an einem Wiesn-Nachmittag an seinem Stand an. Gut gelaunt, denn bisher sei es „a friedliche Wiesn“ gewesen. Krug erklärt eine weitere Tradition der Familie: Seit 2002, der Umstellung auf den Euro, können Kunden trotzdem weiterhin mit Deutscher Mark bezahlen. Ein großes, blaues Schild weist vorne am Stand darauf hin. „Das ist fast schon ein kleiner Kult geworden, mit der D-Mark“, sagt Krug.

„Damals wirklich ein super Geschäft“: Mit D-Mark bezahlen beim Früchte-Krug auf der Wiesn

In der Übergangsphase zu Beginn der Euro-Einführung 2002 hätte der Stand „einfach mal weiter gemacht, zur Gaudi.“ Mit Erfolg: „Das war damals wirklich ein super Geschäft, es sind viele Leute noch mit Mark gekommen.“ Anfangs mehr Menschen, als mit Euro. Mit den Jahren sei die Menge an Kunden, die mit D-Mark vorbeikämen, zwar weniger geworden. Aber der Früchte-Krug macht weiter – als Service, so Krug. Aber auch für den Wiedererkennungswert: Mit seiner Aktion bleibt der Früchte-Krug nicht nur der Presse, sondern auch den Kunden im Gedächtnis.

Simon Krug lässt Kunden an seinem Wiesn-Stand auch mit Deutscher Mark bezahlen. © Elisa Buhrke

„Jedes Mal, wenn dann doch noch einer kommt, dann steckt eine Geschichte dahinter“, erzählt der Standbetreiber weiter. Einmal, auf einem Volksfest in Hof an der Saale, sei ein älterer Herr vorbeigekommen. „Der hat dann 100 Mark gezahlt, hat eine Schoko-Banane gekauft und das Restgeld in Euro rausbekommen.“ Am selben Tag kam erneut ein älterer Mann vorbei, wieder mit 100 D-Mark, aber in anderer Kleidung. Beim dritten Mal stellte Krug fest, dass es sich dabei jedes Mal um den gleichen Herren handelte: Mal in Anzug, mal in Hawaii-Hemd, mal in kurzer Hose. „Das war dann schon lustig anzusehen.“

Volksfest-Kunden erzählen persönliche Geschichten: „Socke voller Pfennige“

Der Hintergrund war allerdings ein tragischer: Der Mann hatte vor Kurzem seine Frau verloren, und beim Aufräumen ihrer Kleider hatte er eine Schuhschachtel mit mehreren 100 Mark-Scheinen gefunden. „Ich hab ihm dann gesagt: Sie können selbstverständlich so oft, wie Sie wollen, mit D-Mark einkaufen. Das ist kein Problem.“ Ein anderes Mal sei jemand mit einer Socke voller Pfennige von seiner Großmutter gekommen. „Da haben wir uns dann hingestellt und die Pfennige alle gezählt, weil er ja nicht wusste, wie viel‘s war. Zwei, drei Fruchtspieße konnte er sich damit kaufen.“

Auch in diesem Jahr haben bereits ein paar Kunden auf der Wiesn mit D-Mark statt Euro gezahlt. Der Umrechnungskurs beim Früchte-Krug liegt der Einfachheit halber bei Zwei zu Eins. Für einen Spieß mit schokolierten Erdbeeren macht das dann zum Beispiel zehn D-Mark anstelle von fünf Euro. Solange Simon Krug und sein Vater das Geld hinterher bei der Landeszentralbank eintauschen können, machen sie weiter. Vor allem aus Freude an den Geschichten.

