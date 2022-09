Kuriose Wiesn-Szene bei RTL: Flüchtet Ballack hier vor seiner Ex-Frau? „War alles wild gerade“

Michael Ballack im Käfer-Zelt; Ex-Frau Simone war auch da ... © Felix Hörhager/dpa

Seinen Antritt hat Michael Ballack immer noch nicht eingebüßt. Oder? Eine Oktoberfest-Szene ließ gewisse Deutungen zu.

München - Was war das wieder für ein Aufgalopp zum Wiesn-Auftakt! Vom bescheidenen Wetter (hier gibt‘s die große Anstich-Bilanz) ließen sich Stars und Sternchen nicht lange aufhalten. Vor Wind und Regen geschützt, feierten die Promis in Käfers Wiesn-Schänke.

Oktoberfest-Flucht vor Ex-Frau? Michael Ballack „ist ja immer ganz schnell“

Unabhängig voneinander vor Ort: Ex-FC-Bayern-Star Michael Ballack und seine Ex-Frau Simone Mecky-Ballack. Hatte der 45-Jährige keine große Lust auf ein Wiedersehen? Szenen, die der Fernsehsender RTL am Sonntagabend in seiner „Exckusiv“-Show ausstrahlte, ließen diese Deutung zumindest zu. Auf den Bildern war zu sehen, wie der „Capitano“ plötzlich beschleunigte und sich ins Innere der Wiesn-Schänke aufmachte. Ex-Gattin Simone war zum gleichen Zeitpunkt - nur wenige Meter entfernt - im Eingangsbereich unterwegs gewesen.

„Der ist ja immer ganz schnell, der hat ja immer ein schnelles Tempo“, erklärte Mecky-Ballack, von RTL auf den „Vorfall“ angesprochen. An böse Absicht ihres ehemaligen Gatten wollte die 46-Jährige nicht glauben. „Der hat mich nicht gesehen, zu 100 Prozent.“ Die gesamte Situation am Einlass sei auch aufgrund der versammelten Fotografen relativ unübersichtlich gewesen. Mecky-Ballacks Zusammenfassung: „War alles wild gerade.“

Promi-Auflauf im Käfer-Zelt: DAZN-Experte Ballack feiert Wiesn-Comeback

Im Zelt feierten die einstigen Ehepartner dann an verschiedenen Tischen. Michael Ballack arbeitet inzwischen als Experte für den Sport-Streaminganbieter DAZN. Gesprächsstoff für die Nebensitzer des 45-Jährigen dürfte also auch fernab seiner vermeintlichen „Flucht“ vorhanden gewesen sein. Welche Promis sich am ersten Wiesn-Wochenende sonst noch die Ehre gaben, können Sie unserer großen Fotostrecke entnehmen.

