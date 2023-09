Oktoberfest startet: 300 Teilnehmer aus dem Landkreis Weilheim-Schongau beim Wiesn-Festzug

Von: Christine Wölfle

Bereits 2016 waren die Knappen aus Peißenberg beim Trachten- und Schützenzug dabei. © Hochenauer

Am morgigen Sonntag setzt sich ab 10 Uhr wieder der Trachten- und Schützenzug durch Münchens Innenstadt zur Theresienwiese in Bewegung. Unter den erwarteten 9500 Teilnehmern sind heuer knapp 300 aus der Region.

Landkreis - Schon unter der Zugnummer 5 marschieren die Mitglieder des Knappenvereins Peißenberg. Nach 2008, 2013 und 2016 sind sie bereits das vierte Mal dabei. „Dieses Mal haben wir uns aber nicht selbst beim Festring beworben“, verrät Vorstand Rudi Hochenauer, denn: „Die Bewerbung lief dieses Mal über den Landesverband Bayerischer Bergmanns-, Knappen- und Hüttenmännischer Vereine. Ihnen, und auch uns, war es ein Anliegen, die bayerischen Knappen in der Öffentlichkeit darzustellen. Denn wenn man Bergbau hört, denkt man immer an den Ruhrpott. Aber hier gibt und gab es auch Bergbau. Das wissen viele gar nicht.“

300 Teilnehmer aus der Region beim diesjährigen Festumzug

Die Peißenberger kommen nicht alleine nach München: Musikalische Unterstützung erhalten sie am Sonntag vom Peitinger Trommlerzug und der Knappschaftskapelle Hohenpeißenberg. Zusammen ist die Gruppe 80 Mann, und natürlich auch Frau, stark.

Mit der Zugnummer 25 folgt die Musikkapelle Bernbeuren. „Wir sind das dritte Mal dabei“, weiß Vorstand Florian Hipp. Das erste Mal 1998, das letzte Mal 2013. Seitdem hatten sich die Bernbeurer nicht mehr beworben, „wir sind aber sofort wieder genommen worden“, freut sich Hipp. Seine Kapelle reist mit einer 52-köpfigen Besatzung an.

Musikalisch geht es bei der Zugnummer 34 weiter: mit der Blaskapelle Böbing. Sie sind quasi Dauergast beim Trachten- und Schützenzug. Deshalb weiß Vorstand Helmut Hückl auch gar nicht mehr, wie oft sie insgesamt schon dabei waren. „1985 das erste Mal, danach ungefähr alle zwei, und seit zehn Jahren eigentlich jedes Jahr“, schmunzelt er. Woran liegt´s, dass ihre Bewerbung so gut wie immer angenommen wird? „Vielleicht, weil wir flexibel sind und jedes Jahr in einem anderen Block eingesetzt werden“, mutmaßt Hückl. In diesem Jahr reihen sich die 40 Musiker unter den Schützen ein.

Festzug zur 188. Wiesn: Prächtiger Festwagen feiert Premiere

Premiere feiert das Pferdegespann aus Burggen mit der Zugnummer 35. Günter Sprenzel lenkt den vierspännigen Festwagen des Vereins „Rosstag und Brauchtum im ländlichen Reit- und Fahrverein Burggen“. Darauf zu sehen ist die historische Gattersäge von 1870. Dieser prächtige Festwagen ist fester Bestandteil des Rosstags in Burggen – und heuer in München. „Ich selber war schon einmal beim Festzug dabei. Das letzte Mal mit dem Trachtenverein „König Ludwig II“ und einem anderen Festwagen“, erinnert sich Sprenzel. Doch mit diesem Gespann ist es eine Premiere. Mit dabei sind „zehn bis 15“ Vereinsmitglieder. Als Begleiter und auf dem Wagen.

Hinter der Zugnummer 41 folgen dann ganz viele Trachtler aus der Region. Anlässlich des Jubiläums „140 Jahre Bayerische Trachtenbewegung“ marschieren beim Bayerischen Trachtenverband alle Gauverbände (Lechgau, Oberer Lechgau und Huosigau) aus dem Landkreis mit. Jeweils 50 Teilnehmer sind pro Verband angemeldet.

