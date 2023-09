Ehemals umstrittene Oktoberfest-Band spielt wieder – Top oder Flop? Gäste haben klare Meinung

Von: Lisa Metzger

Im Bräurosl Festzelt kam es 2022 auf dem Oktoberfest zum Aufstand: Gegen die Band von Josef Menzl. Nun spielt die Blasmusik-Truppe wieder. Doch einen Haken gibt es.

München – Mittags um 12 Uhr geht es los im Festzelt vom Bräurosl. Es ertönen altbekannte Klänge, traditionell und Bierzelt-tauglich: Die Blasmusik-Band um Kapellmeister Josef Menzl ist in ihrem Element und sorgt für klassische Festzelt-Töne. Nicht selbstverständlich, war doch die Musik der Band letztes Jahr das Aufreger-Thema Nummer eins auf der Wiesn. Ausgebuht und von Gästen als „langweilig“ abgestempelt, musste die Blasmusik-Truppe das abendliche Feld räumen und den Ballermann-Party-Hits den Vorrang geben. Diese Entscheidung vom Bräurosl-Wirt Peter Reichelt wurde auch in diesem Jahr beibehalten: Tagsüber Blasmusik, Abends Partyhits. Was sagen die Besucher?

Was sagen die Gäste ein Jahr nach dem Bräurosl-Beben? Wir haben nachgefragt. © Lisa Metzger

Klares Statement der Bräurosl-Besucher

„Ich finde die Lösung ganz gut“, sagt Gast Christian Rolle, „so ist für alle was dabei.“ Dass die Blasmusik im vergangenen Jahr für so viel Wirbel sorgte, können er und seine acht Freunde dennoch nicht nachvollziehen. „Die Musik ist super. Wir waren gestern schon hier.“

Das Bräurosl-Zelte auf der Wiesn. © IMAGO/Brigitte Saar

„Wir sind extra wegen der Band hier“, sagt Georg Götzl, der mit seinem Jägerhut sehr gut in die Kulisse der Bräurosl passt. Von dem Ärger um die Band hätten sie im vergangenen Jahr gar nichts mitbekommen, erzählen die jungen Leute. Zur Stimmung im Festzelt gehöre aber auch einfach eine richtige Blasmusik dazu. „Deswegen sind wir hier.“

Im Bräurosl-Festzelt erfreuen sich viele Besucher an der Blasmusik der Band Josef Menzl. So auch Christian Rolle (zweiter von rechts vorn) und seine Gruppe. © Lisa Metzger

Auch etwas ältere Besucher in der Bräurosl stehen hinter der Band: „Des san mir“, sagt Anita Bruckmaier. „Die Musik ist super. Das ist Bierzelt“, wie es sein muss. Für diesen urigen und originellen Charakter kommen auch die vielen Touristen her. Von Neuseeland bis Kanada ist an diesem Mittwochmittag im Bräurosl alles vertreten. „It‘s great!“ – (“Toll!) ist die durchgehende Reaktion der ausländischen Wiesnbesucher. Musik, die perfekt zum bayerischen Volksfest passt.

Georg Götzl (dritter von rechts vorn) und seine Freunde sind extra wegen der Blasmusik ins Bräurosl gekommen. © Lisa Metzger

