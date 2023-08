Für Fleisch-Liebhaber und Veganer: Hier gibt‘s auf der Wiesn Bio-Fleisch – und viele rein pflanzliche Gerichte

Von: Leoni Billina

Die Metzgerei Juffinger beliefert seit acht Jahren das Herzkasperl Festzelt von Wirt Beppi Bachmaier auf dem Oktoberfest mit Bio-Fleisch. Um das pflanzliche Kontrastprogramm kümmert sich der vegane Koch Lorenz Hocke.

München - Wer im Herzkasperl-Festzelt von Beppi Bachmaier essen möchte, der hat die Qual der Wahl: Darf’s eins der vielen veganen Gerichte sein? Oder doch lieber ein deftiges Gericht aus feinem Bio-Fleisch? Das bezieht der Wiesn-Wirt seit gut acht Jahren von der Bio-Metzgerei Juffinger in Tirol. Das Ehepaar Anton und Helga Juffinger hat die Bio-Metzgerei 1997 gegründet und sich mittlerweile ein großes Liefernetzwerk regionaler Bio-Bauern aufgebaut.

Für Anton Juffinger sei es von Anfang an klar gewesen, ausschließlich in Bio-Qualität zu produzieren, erzählt Helga Juffinger, „da sich Fleischkonsum, wie er konventionell abläuft, nicht mit seinem Qualitätsverständnis vereinbaren lässt“. Zudem liege den Juffingers in erster Linie das Tierwohl am Herzen – und das werde nur bei kontrollierten und zertifizierten Betrieben verlässlich auf höchstem Standard gehalten.

Bio-Fleisch auf dem Oktoberfest: Die Waren der Metzgerei Juffinger landen im Herzkasperl-Festzelt auf dem Teller.

Doch welche Standards sind das? „Bio ist Haltungsform vier, also der höchst mögliche Standard“, erklärt Helga Juffinger. Die Tiere bekämen ausschließlich Bio-Futter, Antibiotika werden nur gegeben, wenn dem Tier dadurch Leid erspart werden kann. Nicht jedoch vorbeugend, wie es in konventionellen Betrieben der Fall sein kann. Außerdem müssten die Tiere mindestens 200 Tage im Jahr Auslauf haben und sich frei bewegen können, also nicht angebunden sein.

Bei den Juffingers erfolgt dann von der Schlachtung bis hin zur Verpackung alles in einem Haus. „Wir arbeiten ausschließlich ohne chemische Zusatzstoffe und verwenden nur von Hand vermengte Bio-Gewürze.“ Ein Teil der Waren landet schließlich bei Beppi Bachmaier auf der Wiesn – der als gelernter Metzger natürlich weiß, was gutes Fleisch ist: Unter anderem Hendl, Schweinebauch, -nacken, -schulter oder Wienerle gibt’s im Herzkasperlzelt aus dem Hause Juffinger.

Das Herzkasperl-Festzelt war eines der Zelte mit einem veganen Gericht auf der Speisekarte: Bereits 2012 gab es vegane Kasspatzen.

Um den Gegenpol zum Fleischangebot in der Küche des Herzkasperlzelts kümmert sich Lorenz Hocke. Der ausgebildete Koch kreiert dort vegane Gerichte – ganze zwölf davon werden heuer auf der Speisekarte stehen. „Wir haben sehr früh angefangen, auch vegane Gerichte anzubieten“, erzählt Lorenz Hocke. Bereits 2012 standen bei ihm vegane Kasspatzen auf der Karte.

Der Koch hat im Herzkasperl-Festzelt die Möglichkeit, seiner kulinarischen Kreativität freien Lauf zu lassen. Ob Sellerieschnitzel, Sojamedaillons mit Blaukraut und Knödel oder Apfelkücherl – vegane Gäste kommen hier voll auf ihre Kosten. Aber nicht nur die: „Ich freue mich jedes Jahr, dass die vegane Küche immer mehr normalisiert wird.“ Er habe die Erfahrung gemacht, dass nicht nur Veganer seine Speisen bestellen, sondern das Angebot auch von anderen angenommen wird.