An Bord gefilmt: Video zeigt spektakulären Oktoberfest-Flug über München - „Brutal!“

Von: Lucas Sauter Orengo

Mit dem Flugzeug über das Oktoberfest: Für eine TikTok-Userin ein schönes Erlebnis. © TikTok: „nikifou“

Das Oktoberfest, betrachtet aus einem Flugzeug, das über München kreist. Ein entsprechendes Video kursiert im Netz und sorgt für große Begeisterung.

München - Man kann es drehen und wenden, wie man will. Fakt ist, dass das Oktoberfest Jahr für Jahr für einen absoluten Ausnahmezustand in München sorgt, in jeder Ecke der Stadt ist es zu spüren: Das Wiesn-Gefühl. Ob Gerüche, Trachten, Menschen-Massen oder abgesperrte Straßen, die Stadt ist für knapp zwei Wochen nicht mehr wiederzuerkennen. Und das merkt man nicht nur auf den Straßen. Auch von der Luft, im Flug über der Stadt, ist das Oktoberfest auf der Theresienwiese deutlich zu erkennen, und verzaubert viele Menschen.

Oktoberfest in München: Video aus Flugzeug zeigt Gelände von oben - „Brutal!“

Ein Video, das auf der Plattform „TikTok“ geteilt wurde, zeigt, wie eine Passagiermaschine direkt über der Stadt fliegt. Aus dem knapp 30 Sekunden anhaltenden Kurzfilm ist nicht zu erkennen, ob die Maschine startet oder landet. Das Flugzeug dreht jedoch eine Linkskurve, genau über München. Deutlich zu erkennen am Boden: Das Oktoberfest. Die ersten Lichter der Wiesn sind zu erkennen, vermutlich wurde das Video daher am frühen Abend aufgenommen.

Oktoberfest-Video begeistert das Netz - Userin berichtet von Piloten-Erfahrung

Die Urheberin „nikifou“ betitelt das Video mit den Worten: „Habt ihr die Wiesn schon mal von oben gesehen? Sooo schön“. Und tatsächlich: Mehrere der Kommentatoren erwähnen, dass sie die Wiesn auch einmal von oben bestaunen konnten. So schreibt etwa eine Person: „Gestern Abend bin ich über die Wiesn geflogen. Brutal!“.

Eine andere meint: „Bin ich auch schon, aber im Dunkeln damals, hat uns der Pilot extra drauf hingewiesen. Das war mega!“. Ein Flug über die Wiesn - schöner ist wohl nur ein echter Besuch auf dem größten Volksfest der Welt.

