Zum ersten Mal dabei: Nürnberger Schaustellerfamilie bewarb sich 20 Jahre lang erfolglos auf die Wiesn

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Das Brezenhaus steht auf der Wiesn direkt vor der Alpina Bahn. Unsere Redaktion hat Junior-Chef Karl und seine Schwester Lena Hartnagel bei der Arbeit getroffen. © Elisa Buhrke

Der Wettbewerb um einen Stand auf der Wiesn ist enorm: Das Brezenhaus Hartnagel bewarb sich 20 Jahre lang erfolglos auf einen der begehrten Plätze. Heuer sind die Schausteller aus Nürnberg direkt vor der Alpina Bahn zu finden.

München/ Nürnberg - Brezen mit Pfeffer, Parmaschinken, Leberkäs – die Auswahl, die hinter der Theke des Brezenhaus Hartnagel liegt, ist groß. In diesem Jahr ist der Stand zum ersten Mal auf der Wiesn vertreten. Die Schaustellerfamilie, die seit sage und schreibe sieben Generationen im Volksfestbetrieb tätig ist, bewarb sich 20 Jahre lang erfolglos auf einen Platz. In diesem Jahr klappte es dann endlich mit der Teilnahme am Oktoberfest in München – zur Verblüffung der Betreiber.

„Wir haben uns alle gefreut“, berichtet Karl Hartnagel, Sohn und zukünftiger Nachfolger der Geschäftsführer Sandra und Karl-Heinz Hartnagel. „Wochen vorher gab es kaum ein anderes Gesprächsthema am Tisch.“

Frische Brezen auf der Wiesn: Schausteller-Familie Hartnagel zum ersten Mal dabei

Das Brezenhaus steht heuer direkt vor der großen Alpina Bahn, in der Straße 4 Ost auf der Theresienwiese. Wiesn-Besucher können zwischen insgesamt 18 verschiedenen Variationen, teilweise überbacken, teilweise belegt, wählen. Die günstigste Breze kostet drei, die teuerste acht Euro. „Der absolute Renner“ sei aktuell die Brokkoli-Champignon-Breze, weiß Karl Hartnagel junior.

Der 20-Jährige ist von Kindesbeinen an im Schaustellerbetrieb groß geworden und will diese Tradition aufrechterhalten. Er gibt Einblicke in die Familiengeschichte: Seine Urgroßmutter sei noch mit einem Bauchladen, mit dem sie Spielwaren verkauft habe, auf Volksfesten herumgelaufen. Schließlich sei die Familie in den Imbissbereich gewechselt: „Meine Eltern haben vor mehr als 25 Jahren die Brezen-Bäckerei gegründet.“ Das Ehepaar hätte damals immer wieder verschiedene Bäckereien aufgesucht, um zu lernen, wie sie selbst das beste Brezen-Rezept kreieren. Das sei ihnen letztendlich natürlich gelungen, sagt Hartnagel. Was genau in den Teig kommt, das bleibe aber ein „Familiengeheimnis“. Auf der Wiesn backt die Familie ihre Brezen teilweise auch direkt vor Ort, um der Kundschaft ihr Handwerk näherzubringen.

(Übrigens: Unser Nürnberg-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Mittelfranken und der Franken-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Oberbürgermeister Reiter und Wiesn-Chef Baumgärtner ehrten Stand mit Besuch

Bisher laufe das Geschäft auf der Wiesn erfolgreich, sagt Junior-Chef Hartnagel. Die Kunden würden den neuen Stand gut annehmen. Zur Mittagszeit, als unsere Redaktion das Gespräch mit ihm bei knallender Sonne führt, ist es zwar recht leer. Ähnlich sieht allerdings auch bei den umliegenden Ständen und Fahrgeschäften aus.

Hartnagel persönlich gefällt die besondere Atmosphäre auf dem Oktoberfest: Man merke, dass ganz München im Wiesn-Fieber sei. Ein besonderes Highlight sei für ihn auch der Besuch von Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) und Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner im Rahmen der Vorstellung neuer Stände vor Volksfest-Beginn gewesen. Für ihn und seine Familie steht fest: „Nächstes Jahr bewerben wir uns auf jeden Fall wieder“. Bis dahin ist das Brezenhaus Hartnagel unter anderem noch auf der Fürther Kirchweih und auf dem Christkindlesmarkt in Nürnberg zu finden.

Nicht nur die Wiesn: Diese sieben Volksfeste sollte man sich in Bayern nicht engehen lassen Fotostrecke ansehen

Alle Nachrichten aus Nürnberg und Umgebung sowie aus ganz Bayern lesen Sie immer bei uns. News und Geschichten aus Bayern sind nun auch auf unserer Facebook-Seite Merkur Bayern zu finden.