Trachten-Experte verkaufte die wohl teuerste Lederhose – und plant jetzt das Multi-Million-Werk

120.000 Euro: So viel ist die wohl teuerste Lederhose der Welt heute wert. Bislang. Ein Designer aus Österreich hat Großes vor und will den eigenen Rekord knacken – im Millionenbereich.

München/Bad Mitterndorf – Die Preisspanne, die man für Trachten ausgeben kann, ist hoch. Vor allem zur Wiesn-Zeit steigt die Nachfrage. So bieten Fast-Fashion-Ketten Lederhosen und auch Dirndl zum Niedrig-Angebot von zum Teil 20 Euro an. Mit traditioneller Tracht und nachhaltiger Produktion haben diese Billig-Preise vermutlich wenig zu tun. Ein Unternehmer hat dieses Extrem ins Gegenteil gehoben und kommt nicht etwa aus Bayern, sondern: aus Österreich. Der Trachten-Experte hat 2007 die wohl teuerste Lederhose der Welt verkauft – und hat nun Großes vor. Er möchte einen neuen Rekord aufstellen und plant eine mehrere Millionen Euro teure Lederhose.

Christian Wohlmuther heißt der Mann hinter dem traditionellen Edel-Exemplar. Der „Kleiderarchitekt“ – so nennt sich Wohlmuther auf dem sozialen Netzwerk Instagram selber – fertigte die Luxus-Lederhose bereits vor mehreren Jahren an. Der damalige Preis: etwa 83.000 Euro. Gegenüber Bild erklärte der Designer: „Heute ist sie bestimmt über 120.000 Euro wert, wenn man allein die Wertsteigerung der Materialien rechnet.“

Mit Diamanten verzierte Goldknöpfe, Rothirschleder und filigrane Stickereien: Für 83.000 Euro wurde die wohl teuerste Lederhose damals verkauft. © Wohlmuther Tracht

Deutscher Unternehmer aus Dubai kauft Luxus-Lederhose mit 166 Diamanten

Zur Herstellung der Lederhose verwendete Wohlmuther nur die besten Materialien. So zieren das Pracht-Exemplar 166 Diamanten und mehrere Goldknöpfe. Die Tracht besteht aus echtem Rothirschleder und ist mit filigranen Stickereien geschmückt. Gegenüber Bild erklärt der Unternehmer: „Bei einer Lederhose hat man mit dem besten Leder, Handstickereien und anderen Extras die allerbeste Qualität bei etwa 4500 Euro erreicht. Handwerklich ist damit das Ende ausgereizt. Danach kann man den Wert eigentlich nur noch mit besonderen Knöpfen und Spangen aufwerten.“

Die Edel-Lederhose wurde 2007 an einen deutschen Unternehmer, der in Dubai wohnt, verkauft. © Wohlmuther Tracht

Verkauft wurde die damals 83.000 Euro teure Lederhose im Jahr 2007 an einen deutschen Unternehmer, der in Dubai lebt. Im Anschluss habe Wohlmuther immer wieder auf Auftrag Lederhosen im Wert zwischen 15.000 und 30.000 Euro angefertigt. Zu den Kundinnen und Kunden des Österreichers zählten bereits die Olympiasiegerin Michaela Dorfmeister oder der Tennis-Profi Thomas Muster. Von einem seiner Kunden sei Wohlmuther dieses Jahr auch auf die Wiesn eingeladen worden, so die Bild.

Ende des österreichischen Geschäfts – Unternehmer schließt Trachten-Tore

Es scheint also zu laufen für den österreichischen Unternehmer. Doch im Juli 2023 dann die überraschende Nachricht: Christian Wohlmuther will die Türen zu seiner Trachten-Welt für immer schließen. Nach 47 Jahren Firmengeschichte macht der „Kleiderarchitekt“ zu und verkauft keine Lederhosen und Dirndl mehr.

Trotz Erfolge wie der Verkauf der wohl teuersten Lederhose und positiver Geschäftszahlen sah der Unternehmer keine Zukunft mehr für sein Geschäft im österreichischen Bad Mitterndorf, berichtete das Ausseer Regionalfernsehen (ARF). „Ich habe keine Lust, mein Sortiment qualitätsmäßig, wie preislich nach unten anzupassen“, erklärte Wohlmuther dem Sender und führte weiter aus: „Es ist Zeit, neue Wege anzulegen und Spuren zu hinterlassen, dort, wo es mir niemand zutraut.“

Kommt bald der neue Rekord einer „Multi-Millionen-Lederhose“? – Unternehmer gibt Hinweise

Was Wohlmuther mit „neuen Wegen“ meinte, gab er unserer Redaktion nun exklusiv preis. Der Weltrekord der aktuell teuersten Lederhose könnte den Angaben des Unternehmens zufolge bald Vergangenheit sein, „Schnee von gestern“. Denn: Der Österreicher plant eine noch kostspieligere Lederhose im Millionen-Bereich. Er spricht von „Zukunft, Weiterentwicklung und das Unfassbare“ – Wörter der Superlative.

Er hatte sich selber geschworen, dass wenn er nochmal eine Lederhose macht, „dann die ultimative, ein wahres Meisterwerk“. Die Lederhose haben in seinem Kopf schon Form angenommen; die Planung läuft. Bei der Umsetzung sollen „verschiedene Meister ihres Faches, die Einzelteile erschaffen, damit es ein Gesamtkunstwerk wird“, schwärmt Wohlmuther.

Der Plan steht, der Käufer fehlt

Die Kosten der neuen Teuer-Tracht: zwischen drei bis fünf Millionen Euro, schätzt der Unternehmer. Unter 100.000 Euro seien heutzutage „pipifax“, so Wohlmuther. Er wisse auch schon, welche Materialien, er für die Lederhose verwenden will. Welche genau? – Das könne er natürlich nicht „ausplaudern“. So viel kann er aber verraten: Nur aus den seltensten, wertvollsten Materialien, die in der Art einzigartig seien, werde die Lederhose geschaffen. Der Österreicher rechnet mit zwei bis drei Jahren, bis das Kleidungsstück der Superlative fertig ist – und sucht noch einen Käufer.

