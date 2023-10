Brutale Attacke mit Masskrug gegen Festzelt-Security am letzten Wiesn-Abend: Polizei sucht Zeugen

Von: Elisa Buhrke

Teilen

Drei Männer haben am letzten Abend des Oktoberfests die Security im Augustiner Festzelt mit Masskrügen attackiert. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

München - Der letzte Abend auf der Wiesn nahm am Dienstag, 3. Oktober, eine gewalttätige Wendung. Drei Männer wurden nach einer Attacke auf Sicherheitsdienstmitarbeiter festgenommen, teilte die Polizei München am Freitag mit. Nachdem ein 21-Jähriger aus einem Festzelt verwiesen worden war, versuchte er, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Er griff einen 34-jährigen Sicherheitsmitarbeiter mit seinem Masskrug an. Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr.

Masskrug-Attacke auf Sicherheitsmitarbeiter auf Oktoberfest München

Der junge Mann schlug dem Sicherheitsmitarbeiter von hinten auf den Kopf, woraufhin dieser bewusstlos zu Boden ging. Der Masskrug zerbrach bei dem Angriff. Weitere Sicherheitskräfte eilten zur Unterstützung herbei.

Brutaler Angriff am letzten Wiesn-Abend im Augustiner Festzelt: Die Polizei ermittelt gegen drei Männer, die das Security-Personal mit Masskrügen attackiert haben sollen. © IMAGO / imagebroker

Die Situation eskalierte weiter, als die beiden Begleiter des 21-Jährigen, ein 45-Jähriger und ein 25-Jähriger, ebenfalls auf die Sicherheitskräfte losgingen. Einem weiteren 25-jährigen Sicherheitsmitarbeiter wurde dabei mit einem Masskrug gegen den Kopf geschlagen.

(Unser München-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Isar-Metropole. Melden Sie sich hier an.)

Zeugenaufruf: Polizei bittet um Mithilfe bei Ermittlungen gegen Tatverdächtige

Die beiden verletzten Sicherheitsmitarbeiter wurden medizinisch versorgt. Auch der 21-jährige Angreifer musste aufgrund des zerbrochenen Masskrugs behandelt werden. Die Polizei konnte die drei Tatverdächtigen vorläufig festnehmen und zur Wiesnwache bringen. Sie wurden wegen gefährlicher Körperverletzung angezeigt und bis zum nächsten Morgen in Gewahrsam genommen.

Die Münchner Kriminalpolizei, Kommissariat 25, hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Sie bittet Zeugen um Mithilfe: Wer im Bereich des Augustiner Festzeltes auffällige Beobachtungen in Verbindung mit dem Vorfall gemacht hat, soll sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 25, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle melden.

Mehr News finden Sie in unserer brandneuen tz-App, jetzt im verbesserten Design mit mehr Personalisierungs-Funktionen. Direkt zum Download, mehr Informationen gibt es hier. Sie nutzen begeistert WhatsApp? Auch dort hält Sie tz.de/muenchen ab sofort über einen neuen Whatsapp-Kanal auf dem Laufenden. Hier geht‘s direkt zum Kanal.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung bearbeitet und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Elisa Buhrke sorgfältig geprüft.