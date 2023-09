Für den perfekten Wiesn-Tag: Experten verraten acht Geheimtipps – Plastiktüte kann entscheidend sein

Von: Leoni Billina

Was sollten Frauen immer dabei haben? Auf was muss der Mann achten? Hier sind acht Tipps von Wiesn-Profis.

München – So ein Tag auf der Wiesn kann anstrengend werden. Denn neben allem Schönen, Besonderen und Lustigen, gibt es durchaus einiges zu beachten. Bereits am Einlass auf das Festgelände geht es los: Was darf ich mitbringen? Welche Tasche ist zu groß, welche geht noch durch? Weiter geht‘s im Zelt – im Gedränge kann mal ein Bier überschwappen, zack, schon ist die Jacke nass. Wir haben uns auf dem Oktoberfest umgehört und von erprobten Wiesn-Gängern Tipps geben lassen.

Beim Dekolleté nachhelfen: Martina ist absoluter Wiesn-Fan – und Profi, was Dirndl betrifft. „Ich kaufe mir jedes Jahr ein neues“, sagt sie. Damit das Dekolleté auch sitzt, hat sie einen Tipp: „Ich habe mir – früher – Socken reingestopft zum Auspolstern“, sagt sie und lacht. Das sei natürlich kein Muss – a Gaudi aber scho.

Die passenden Schuhe auswählen: Karolina zieht immer High Heels auf die Wiesn an – sie kann in ihnen gut laufen und ist das gewöhnt. „Und hier und da wird der Wiesn-Besuch dann ein bisschen günstiger“, sagt sie mit einem Augenzwinkern. Wer nicht so High-Heel-erfahren ist wie sie, sollte aber eher zu bequemen Schuhen greifen.

Oktoberfest 2023: Besucher verraten ihre Geheimtipps

Auf Tasche und Geldbeutel achten: Antje Arndt achtet bei ihrem Besuch auf die passende Tasche – zu groß darf sie nicht sein. Und: „Am besten achtet man drauf, dass man sie vorne trägt.“ Um potenziellen Langfingern erst gar keine Angriffsfläche zu bieten. Deshalb trägt ihr Mann Götz seinen Geldbeutel auch vorne in der Westentasche.

Zweite Strumpfhose für Notfälle: Monika geht nie unvorbereitet auf die Wiesn. Immer dabei hat sie eine zweite Strumpfhose. Schließlich bleibt man bei den Holzbänken im Zelt leicht hängen, und schon hat man eine Laufmasche. Die Ersatz-Strumpfhose lässt sich gut in der Handtasche verstauen – „und bisher hab ich sie schon oft gebraucht!“

Zwischendrin mal Wasser trinken: Ein Wiesn-Tag kann lang werden. Um durchzuhalten, empfehlen Niklas und Leon, nach jeder oder mindestens aber nach jeder zweiten Mass auch mal eine Mass Wasser zu trinken. Und Leons Profi-Tipp: „Wenn man Schnupftabak oder ähnliches dabei hat, kommt man immer schnell mit allen ins Gespräch!“

Plastiktüte kann sich auf der Wiesn bezahlt machen

Für einen sicheren Halt im Teufelsrad: Hannah hat einen Tipp für alle, die so wie sie große Fans des Teufelsrads sind: Wenn die Damen an der Reihe sind, dann lohnt es sich, das Dirndl etwas hochzuschieben, so habe man besseren Halt auf der rutschigen Scheibe. Auch von Vorteil: Barfuß aufs Rad. Und dann heißt es nur noch: möglichst lange durchhalten!

Eine Plastiktüte für trockene Jacken: Im Zelt kann’s auch mal hoch hergehen: Dass Bier nicht nur in die durstigen Kehlen, sondern manchmal auch über Tische und Bänke fließt, kommt vor. Deswegen hat Yvonne immer eine Plastiktüte dabei, in der sie Jacke und Tasche verstaut. Die hängt sie unter den Tisch, und alles bleibt trotz Bierdusche trocken und sauber.

Sneakersocken gegen Druckstellen: Für Männer in Haferlschuhen hat unser Wiesn-Fotograf Achim einen Ratschlag: Damit der häufig eher locker sitzende Trachten-Strumpf nicht am Fuß reibt und man so Blasen bekommt, einfach Sneakersocken unter die Strümpfe ziehen. So kann man viel unterwegs sein – ganz ohne Druckstellen.