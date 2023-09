Günstig über die Wiesn: Tipps für echte Sparfüchse

Auf dem Oktoberfest lässt sich einiges an Geld sparen. © Wolfgang Maria Weber/Imago

Das Oktoberfest in München ist für viele die Veranstaltung des Jahres. Auch wenn Lebensfreude, bayerische Tradition und köstliche Schmankerl die Gäste scharenweise in die Zelte und auf das Festgelände locken, sind sich doch alle einig: es ist ein teures Vergnügen.

Um bei den Wiesn-Ausflügen nicht hunderte von Euro ausgeben zu müssen, gibt es einige Tipps und Tricks.

Die richtige Zeit wählen

Wer über Mittag einen Besuch auf der Wiesn plant, kann sich ein paar Euro zumindest beim Essen sparen. Denn die meisten Zelte haben jeden Tag ein anderes vergünstigtes Gericht auf der Karte stehen. Aber man sollte genau hinschauen, denn manche haben das Angebot nur montags bis donnerstags. Der Feiertag am 3. Oktober wird von einigen kategorisch ausgeklammert. Die Uhrzeiten variieren ebenfalls, manche Zelte haben für das Mittagsmenü ein gewisses Zeitfenster: etwa von 11 bis 14 Uhr.

Biergartentradition

Wer beim Essen noch etwas mehr Geld sparen möchte, kann natürlich auch die Biergartentradition ausnutzen. Diese gilt nämlich auch auf dem Oktoberfest. Das bedeutet: Mitgebrachte Speisen dürfen dort genossen werden. Allerdings sollten Sparfüchse die Taschenvorschrift beachten, nur ein gewisses Format ist auf dem Festgelände erlaubt. Der Bierpreis variiert je nach Zelt. Wer seine Platzwahl davon abhängig macht, dem bleiben am Ende vielleicht noch ein paar Euro mehr in der Tasche.

Tipps für die Fahrgeschäfte

Beim Thema Fahrgeschäfte gibt es einen einfachen Trick: auf die Oide Wiesn gehen. Diese kostet zwar vier Euro Eintritt für Erwachsene - Kinder unter 14 Jahren kommen gratis rein -, aber dafür sind für

die Fahrgeschäfte nur noch 1,50 Euro zu zahlen. Auch auf der herkömmlichen Wiesn lässt sich beim Thema Fahrgeschäfte sparen, wenn man eher auf die kleineren Attraktionen setzt. Die sind in der Regel günstiger. Für Familien lohnt es sich, den Familientag abzupassen. Jeden Dienstag gibt es verschiedene Angebote, sowohl bei Fahrgeschäften als auch bei Schaustellern, in den großen Festzelten und Imbissbuden. Kindermenüs oder spezielle Gerichte für Kinder werden zu einem günstigeren Preis angeboten. Einfach die Augen offenhalten.

Weitere Möglichkeiten

Bargeld sollte man nicht bei den Automaten, die direkt auf dem Festgelände stehen, abheben. Denn bei diesen Exemplaren werden in der Regel hohe Gebühren fällig. Aber Achtung: Bei den Bankfilialen rund um die Theresienwiese kann es am Wochenende schon mal vorkommen, dass die Automaten leer sind. Sich am besten früh genug um genügend Bares kümmern. Apropos zeitig dran sein: Wer früh genug den Absprung von der Wiesn schafft und sich nicht zu einem letzten Absacker hinreißen lässt, kann sich auch hier den ein oder anderen Euro sparen. (Anna Wagner)