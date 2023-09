Happy Birthday, Ochsensemmel!

Kultiger Genuss auf der Wiesn: die Ochsensemmel. © Annette Sandner

Für viele Wiesn-Besucher gehört sie genauso zum Oktoberfest, wie die Maß Bier: die Ochsensemmel. In diesem Jahr feiert der kulinarische Klassiker 40. Geburtstag.

Erfunden wurde die Delikatesse von Anneliese und Hermann Haberl, den Eltern der heutigen Ochsenbraterei-Wirtin Antje Haberl und Großeltern des Co-Wirts Luis Haberl, die im Jahr 1980 die Ochsenbraterei übernahmen. „Damit wurde ein Traum für die beiden wahr“, erzählt Antje Haberl. Die Ochsenbraterei galt schon damals als Zelt für Genießer – und nach der Übernahme durch die Haberls erst recht. „Bis heute wird dort alles frisch gekocht und zubereitet, von den Kartoffeln bis zu den Soßen – und die Ochsen ja sowieso“, sagt Haberl.

Butterzartes Ochsenfleisch

Erstmals zum Oktoberfest 1983 verkauften Hermann und Anneliese Haberl ihre Ochsensemmel, die schnell zum Verkaufsschlager wurde. Sie besteht aus einer großen, besonderen Semmel, frischem Salat, einer Cocktailsoße nach Hausrezept und natürlich dem Ochsenfleisch, das nach dem Grillen noch einmal bei niedrigen Temperaturen gegart wird, bis es butterzart ist und gezupft werden kann. „Die Delikatesse zum Mitnehmen war damals eine echte Neuheit und ist etwas ganz Besonderes bis heute“, sagt Haberl. Man braucht nicht einmal einen Platz im Zelt, sondern kann von außen an die Theke gehen, an der die Ochsensemmeln ganz frisch belegt werden, und sie vor Ort auf der Wiesn oder eben zu Hause genießen.

Ochsensemmel in veganer Variante

In den Haberl-Biergärten am Chinesischen Turm, am Flaucher, auf der Kugleralm oder im Taxis-, Michaeli- oder Hopfengarten bekommt man die schmackhafte Kult-Semmel auch unter dem Jahr – dort sogar in einer veganen Variante. Zur Feier des runden Geburtstags wird im Biergarten am Chinesischen Turm jeder 40. Ochsensemmel ein Gutschein für eine weitere beigelegt, der dort während der laufenden Biergartensaison eingelöst werden kann.

Auf der Wiesn gibt’s die Ochsensemmel nicht vegan, da einfach der Platz fehlt für eine komplett vegane „Ochsensemmel-Straße“, erklärt Haberl. Immerhin ist so aber klar: Bei der Ochsenbraterei auf der Wiesn gibt es garantiert das Original. (Andreas Ritter)