KI-generierte Wiesn-Madl: Was es mit dem neuen Trend auf sich hat

Von: Thomas Wunder

Künstliche Intelligenz hat das Potential, unser bisheriges Verhältnis zur Technik komplett neu zu definieren. Aber was hat dieser technologische Fortschritt mit leichtbekleideten Frauen und der Wiesn zu tun?

München – Die Wiesn ist mehr als ein bayerisches Volksfest, sie ist ein globales Phänomen. Überall auf der Welt – von Japan bis Texas, von Brasilien bis Dubai – werden Oktoberfeste gefeiert. Natürlich wird das Thema auch im Internet aufgegriffen. Ein neuer Trend nutzt sogar künstliche Intelligenz, um Oktoberfest-Inhalte zu erstellen: KI-generierte Wiesn-Madl.

Künstliche Intelligenz malt Wiesn-Bedienungen

Das Motiv, das die KI-Künstler wählen, ist eigentlich immer dasselbe: eine Frau mit großen Brüsten und tiefem Ausschnitt, die Bierkrüge in der Hand hält. Wie bei allen KI-Frauen, über die man im Internet so stolpert, sind die Bilder in hohem Maße sexualisiert. Einige der KI-Frauen sind dabei so überzeichnet, dass sie eher wie Figuren aus einem japanischen Anime aussehen. Manche könnte man auf den ersten Blick aber auch für echte Frauen halten.

Bei genauerem Hinsehen fallen aber schnell Fehler auf: Die Gesichter sind zu symmetrisch oder einzelne Finger stehen in einem unnatürlichen Winkel ab. Mit Händen scheint sich die KI generell schwer zu tun, viele der computergenerierten Frauen haben zu viele Finger, oft sind die Hände deshalb geschickt hinter anderen Gegenständen versteckt.

Unsere Bildredaktion hat sich selbst an dem Thema ausprobiert: Das KI-generierte Bild sieht auf den ersten Blick verblüffend echt aus. Doch genaueres Hinsehen lohnt sich: Zum Beispiel der Bierkrug (Mitte, oben) schwebt in der Luft. © N. Bruckmann/Midjourney (maschinell erstellt*)

Wiesn-Madl als KI-Trend

Grund für die Flut an KI-generierten Wiesn-Schönheiten ist wohl ein vom Nutzer „Rogue Mai“ ins Leben gerufener Wettbewerb. In einem Instagram schrieb er: „Um meine +5000 Follower zu feiern, stelle ich euch meine vierte AIChallenge vor: #oktoberfest2023AI.“ Der Beitrag enthält noch den Hinweis, die Bilder sollen „SFW“ sein. Das Kürzel steht für „safe for work“, explizite Inhalte werden damit ausgeschlossen. Zahlreiche Nutzer, die KI-Bilder erstellen, nutzen den Hashtag, um ihre Erzeugnisse einem größeren Publikum nahezubringen.

So werden die KI-Bilder erstellt

Bei der Erstellung der KI-Wiesnmadl kommt ein „Text zu Bild“-Generator zum Einsatz. Der „Künstler“ füttert das Programm mit Anweisungen und das Programm spuckt ein Bild aus. Damit das Ergebnis den Erwartungen entspricht, muss die KI zunächst mit Daten gefüttert werden. Dafür scannt ein Machine-Learning-Modell Millionen von Bildern und den dazugehörigen Text im Netz. So lernt das Programm, wie Dinge aussehen und welche Erwartungen Nutzer an ein Bild stellen.

Mittlerweile gibt es zahlreiche Programme, mit den jeder ganz einfach KI-Bilder erzeugen kann. Bekannt sind vor allem Midjourney und DALL-E. Bei den Twitter-„Künstlern“ erfreut sich aber das Open-Source-Programm Stable Diffusion großer Beliebtheit. Der Grund: Hier haben die Macher keine Schranken eingebaut, die die Erstellung pornografischer Inhalte verhindert.

Da die KI mittlerweile täuschend echte Bilder erzeugen kann, warnen immer mehr Kritiker vor den Gefahren der Technologie. So zum Beispiel auch der Rocker Alice Cooper.

*Dieses Bild wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt. Dafür wurde ein Text-to-Image-Modell genutzt. Auswahl des Modells, Entwicklung der Modell-Anweisungen sowie finale Bearbeitung des Bildes: Art Director Nicolas Bruckmann.