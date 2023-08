Buchungs-Analyse eindeutig: Tag mit dem größten Wiesn-Ansturm steht fest

Von: Lucas Sauter Orengo

Lichter der Wiesn vor dem Münchner Abendhimmel. © Wolfgang Maria Weber/imago

Schon bald startet das Oktoberfest 2023 auf der Theresienwiese. Eine Analyse zeigt jetzt, an welchen Tagen der meiste Trubel zu erwarten ist - und, wann ein ruhigerer Wiesn-Besuch möglich sein könnte.

München - Lange dauert es nicht mehr, bis das Oktoberfest 2023 startet. Die Bauarbeiten auf der Theresienwiese sind bereits seit längerer Zeit in vollem Gange, in knapp einem Monat, am Samstag, dem 16. September, wird wieder das erste Fass Bier angezapft. In München heisst es dann erneut: Knapp zwei Wochen Wiesn-Ausnahmezustand: Volle Straßen, viele Gäste aus aller Herren Länder und Verkehrschaos sind also vorprogrammiert. Doch an welchen Tagen ist mit dem größten Ansturm zu rechnen, und wann kann man von einer ruhigeren Wiesn ausgehen? Eine Analyse ist dem jetzt auf den Grund gegangen.

Oktoberfest 2023: Analyse zeigt, wann der größte Ansturm erwartet wird

Laut einer Expedia-Analyse sind die Anfragen für Flüge und Übernachtungen nach München zum Oktoberfest-Zeitraum um 110 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Besonders aus Nordamerika, insbesondere Kanada haben viele Menschen die Absicht, auf der Theresienwiese zu feiern. Die Analyse hat aus Buchungsdaten ermittelt, an welchen Tagen mit besonders großen Ansturm zu rechnen ist. Diese wären:

Beide Freitage. Besonders der 22. September hat viele Buchungen zu verzeichnen

Eröffnungssamstag

Viele Zelte auf Oktoberfest wollen in diesem Jahr 14,50 Euro für ein Maß Bier nehmen. © Matthias Balk/dpa

Wann kommen die meisten Touristen zum Oktoberfest? Analyse zeigt, wann es wohl am ruhigsten wird

Doch es gibt laut Expedia auch Tage, an denen ein Besuch auf dem Oktoberfest bei weniger Trubel möglich ist. Laut der Analyse ist das an folgenden Tagen möglich:

Sonntagnachmittage/Sonntagabende. Die Übernachtungszahlen für Sonntage sind um 25 geringer als an Samstagen

Die Extra-Wiesn-Tage. Expedia verzeichnet kaum mehr Übernachtungen als sonst an den beiden Extra-Tagen in diesem Jahr.

Premiere auf dem Oktoberfest: Erstmals können sich Besucher im Jahr 2023 eigenständig Trinkwasser abfüllen – komplett kostenlos.

