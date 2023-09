Musikgruppen, Gastronomin: Sie vertreten den Landkreis Garmisch-Partenkirchen auf der Wiesn

Von: Katharina Brumbauer

Mit dabei beim Trachten- und Schützenzug zur Wiesn ist wieder die Musikkapelle Uffing samt Trommlerzug. Am ersten Wiesn-Sonntag vertreten sie bei der festlichen Veranstaltung den Landkreis. © Schlaf-Archiv

Drei Musikgruppen laufen am Sonntag beim Oktoberfest-Umzug mit. Vereine der Oberländer Trachtenvereinigung sind nicht dabei. Ein paar Musikgruppen aus dem Landkreis-Garmisch-Partenkirchen spielen aber noch in den Wiesn-Zelten auf.

Landkreis – Er gilt als ein Höhepunkt am ersten Oktoberfest-Wochenende: der Trachten- und Schützenzug durch die Münchner Innenstadt. Rund 9000 Mitwirkende ziehen an diesem Sonntag wieder von der Maximilianstraße zur Theresienwiese. Schaulustige säumen bei diesem Ereignis die Straßen und bewundern die historischen Trachten, prachtvollen Wägen, Musikkapellen und Tänzer. Die Teilnehmenden kommen heuer wieder aus ganz Europa. Und mittendrin sind drei Gruppen aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen dabei.

Schon oft beim Trachten- und Schützenzug vertreten war die Musikkapelle Uffing. Gemeinsam mit dem Trommlerzug wird sie auch dieses Mal wieder mitlaufen. „Es freuen sich schon alle“, betont Thomas Clement vom Förderverein der Musikkapelle. Rund 60 Mann aus der Gemeinde am Staffelsee werden sich an diesem Sonntag auf den Weg in die Landeshauptstadt machen.

„Es ist schon ein Höhepunkt in unserem Terminkalender“, unterstreicht Clement. „Die vielen Mitwirkenden, die Zuschauer. Der Festzug ist um einiges größer als die, die wir bei uns daheim haben.“ Die beiden Uffinger Gruppen werden die Atmosphäre richtig aufsaugen. Damit beim Auftritt alles klappt, proben sie noch. „Aber wir spielen unter dem Jahr ja auch oft zusammen“, sagt der Vertreter des Fördervereins. So sollte nichts schief gehen.

Beim Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest: Musikkapellen Krün und Uffing sind dabei, genauso der Historische Spielmannszug Mittenwald

Neben den Uffingern halten zwei Gruppen aus dem Isartal beim Festzug die Fahne des Landkreises hoch. Die Musikkapelle Krün und der Historische Spielmannszug Mittenwald sind dabei. Alfred Höbel, Dirigent der Musikkapelle Krün, fährt an diesem Sonntag um halb sieben in der Früh mit einer 45-köpfigen Gruppe nach München. Die Vorfreude ist groß. „Durch die Innenstadt, vorbei an der Feldherrnhalle zu laufen, ist etwas Besonderes“, sagt Höbel. Vor allem bei schönem Wetter. Die Prognosen sehen gut aus. Für die Landeshauptstadt sind für diesen Sonntagmittag 25 Grad und Sonnenschein vorhergesagt.

Wenn die drei Musikkapellen am Sonntag durch die Münchner Innenstadt marschieren, werden sie auch die Werdenfelser Tracht präsentieren. Als einzige. Denn: Es mag erstaunen, aber kein Verein aus der Oberländer Trachtenvereinigung ist beim Festzug vertreten. Das hat damit zu tun, dass die Vereinigung 2008 nach Streitigkeiten um den Bau eines „Hauses der Bayerischen Trachtengeschichte und Trachtenkultur“ aus dem Bayerischen Trachtenverband ausgetreten ist, erklärt Josef Mayr, Vorsitzender der Vereinigung.

Oberländer Trachtenvereinigung bekommt seit Jahren keine Einladung zum Oktoberfest-Umzug

„In den vergangenen Jahren haben wir keine Einladung mehr bekommen, beim Umzug mitzulaufen“, sagt der Schöffauer und gibt zu: „Das geht uns aber auch nicht so sehr ab.“ Die Mitgliedervereine hätten daheim im Gau genug andere Verpflichtungen. Trotz allem: Eine hohe Bedeutung hat der Trachten- und Schützenzug zur Wiesn für Mayr allemal: „ Hier wird noch echtes Brauchtum gezeigt.“

Diese Musikgruppen aus dem Werdenfels spielen in den Wiesn-Zelten Nicht nur beim Trachten- und Schützenzug zum Oktoberfest, auch auf der Wiesn selbst sind Gruppen und Gastronomen aus dem Landkreis dabei. Achtmal tritt im Volkssängerzelt „Schützenlisl“ die Werdenfoisa Woifahrts Musi um die Garmisch-Partenkirchner Daniel Neuner und Traudi Vodermaier auf. Die Termine stehen unter www.stiftl-oktoberfest.de Am Mittwoch, 20. September, rockt von 20.30 Uhr bis 22.30 Uhr Marcel Engler aus Partenkirchen, der Loisach-Marci, das Herzkasperl-Zelt auf der Oidn Wiesn. Am Samstag, 23. September, spielt dort die Unterammergauer Blasmusik. Wenn das Programm in den Zelten vorbei ist, können sich die Feiernden an „Miri’s Hüttn“ von Peaches-Betreiberin Miriam Messerschmitt aus Garmisch-Partenkirchen noch einen Cocktail oder einen Schnaps gönnen. „Wir haben eine halbe Stunde länger geöffnet als die anderen Zelte“, erklärt Messerschmitt. „Bei uns sind generell alle willkommen, die etwas anderes mögen als Bier.“ kb

