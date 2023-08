In diesem Festzelt gibt‘s CO2-neutrales Oktoberfestbier

Von: Leoni Billina

Wirtin vom Hofbräu-Festzelt Silja Steinberg, Hofbräu-Direktor Dr. Michael Möller und Umweltschutzbeauftragter Sebastian Utz © Hofbräu

Kurz vor Wiesn-Beginn besucht die Wirtin vom Hofbräu-Festzelt Hofbräu München. Seit 2015 ist dort Sebastian Utz der Umweltbeauftragte – er erklärt, was die Brauerei in Sachen Umweltschutz unternimmt.

Vollmundig soll’s schmecken, die Schaumkrone muss sitzen – das sind die Wünsche des Wiesn-Besuchers, wenn er eine Mass trinkt. Den Braumeistern von Hofbräu München geht es aber noch um mehr: Denn die machen sich nicht nur Gedanken um den perfekten Brauprozess – sondern auch um ihren CO2-Fußabdruck.



Im Hofbräu-Festzelt auf dem Oktoberfest gibt es CO2-neutrales Wiesn-Bier.

Um den so gering wie möglich zu halten, setzen sie auf unterschiedliche Maßnahmen in der Brauerei. Außerdem initiierte Hofbräu zur Kompensation des CO2-Ausstoßes zwei Umweltprojekte. So entsteht CO2-neutrales Wiesn-Bier: für einen Genuss mit gutem Gewissen. Silja Steinberg, Wirtin vom Hofbräu- Festzelt, hat vor Wiesn-Beginn die Brauerei in Riem besucht. Bei einem Rundgang – und einer Kostprobe unfiltrierten Wiesn-Biers – hat Sebastian Utz erklärt, was die Brauerei in Sachen Umwelt- und Klimaschutz unternimmt.

Er ist seit 2015 Umweltbeauftragter beim staatlichen Hofbräuhaus. „Unsere Umweltmaßnahmen konzentrieren sich auf den Klimaschutz“, sagt er. Dabei gehe es maßgeblich um die Reduzierung des CO2-Ausstoßes – „den haben wir in der Brauerei in den letzten 25 Jahren um gute 70 Prozent senken können.“ Zum einen durch neue Technik wie einen modernen Dampfkessel und den Umbau des Sudhauses. Zum anderen verwendet die Brauerei Ökostrom und überwacht mit Sensoren und Messgeräten den Energieausstoß. „Ziel ist, genau Bescheid zu wissen über unseren Energie-Status, um dann gezielt Einzelmaßnahmen ergreifen zu können.“



Zur CO2-Kompensation hat die Brauerei zwei Umweltprojekte initiiert.

Um den nicht vermeidbaren CO2-Ausstoß zu kompensieren, führt die Brauerei zwei Naturschutzprojekte durch: 2017 entstand ein Projekt zur Renaturierung eines Moors im Chiemgau. Moore sind durch ihre Torfauflagen große Kohlenstoffspeicher und damit bedeutend für den Klimaschutz. Im Hofbräu-Moor im Chiemgau werde durch die Renaturierung eine Summe von über 1000 Tonnen CO2 in einem Zeitraum von 50 Jahren eingespart, sagt Utz.



In der Region Freising unterstützt die Brauerei zudem ein Humusaufbau-Projekt. Durch Humusaufbau wird CO2 im Boden gebunden. Eine gesunde Humusschicht helfe dabei, dass der Boden Wasser besser speichern könne, erklärt er.



Regional sind nicht nur diese Maßnahmen, sondern auch das Bier selbst, gebraut mit Hopfen aus der Hallertau. „Man kann sich das Bier ganz ohne schlechtes Gewissen schmecken lassen“, sagt Silja Steinberg. Auf Regionalität achtet sie auch sonst in ihrem Zelt: Zum dritten Mal hat die Wirtsfamilie das Siegel „Ausgezeichnetes bayerisches Festzelt“ erhalten. Erhält ein Zelt diese Auszeichnung, können sich Besucher sicher sein, dass regionale Produkte verwendet werden, die hohen Ansprüchen gerecht werden müssen.