Junger Mann torkelt in Wiesn-Sanitätsstation – und bestellt dort mit fragwürdiger „Vorgeschichte“ ein Bier

Von: Lucas Sauter Orengo

Teilen

Zu tief in den Krug hatte ein junger Mann auf dem Oktoberfest geschaut. Er landete auf der Sanitätsstation, und krachte erst einmal gegen die Türe.

München - Die erste Bierleiche auf dem diesjährigen Oktoberfest galt für viele als „rekordverdächtig“. Nicht, weil ein Durstiger in aller Frühe bereits die über die Maße hinaus ins Glas geschaut hatte, ganz im Gegenteil: Erst gegen 15 Uhr verzeichneten Rettungskräfte die erste Person, die der Alkoholkonsum zu Kopf gestiegen war. Ist die diesjährige Wiesn also eine friedlichere und weniger eskalative Wiesn?

Der Polizei nach ist zumindest der Start auf der Theresienwiese gemütlicher als üblich verlaufen. Und dennoch trinken viele Besucher der Wiesn wie in jedem Jahr über ihre eigenen Grenzen – so wie ein junger Mann, der in seinem Rausch bereits an der Eingangstür der Ambulanz scheiterte.

Oktoberfest: Junger Mann torkelt in Sanitätsstation - und bestellt erstmal ein Bier

Ein junger Mann hatte auf der Wiesn zu Tief in den Krug geschaut, und landete auf der Sanitätsstation. © Ralph Peters via www.imago-images.de

Wie die Aicher Ambulanz berichtet, ereignete sich der Vorfall am Dienstag (19. September). Gewohnt unterhaltsam berichten die Einsatzkräfte in einer Pressemitteilung, dass der junge Mann bereits durch seine Gangart aufgefallen sei: „In den frühen Abendstunden begab sich ein etwa 25-jähriger Mann zu Fuß auf den Weg zur Sanitätsstation und fiel unserem Team an der Anmeldung bereits dadurch auf, dass er zwar beherzt die offene Eingangstüre mit seinen Augen anvisierte, letztendlich aber das Ziel verfehlte und unsanft gegen eine Glasscheibe torkelte“, so die offizielle Mitteilung.

Oktoberfestbier – Das sind die sechs Brauereien, die auf der Wiesn die Maßkrüge füllen dürfen Fotostrecke ansehen

Das Oktoberfest 2023 ist in vollem Gange. Um für die größmögliche Sicherheit zu sorgen, wählt die Polizei auch dieses Jahr ungewohnte Mittel – und stößt dabei auf große Begeisterung.

Volltrunken gegen die Tür gelaufen, dann eine Maß bestellt: Junger Mann sorgt für Lacher

Weiter heißt es, dass der 25-Jährige anschließend glaubhaft machen wollte, noch keinen Schluck Alkohol getrunken zu haben, und bestellte seine „erste Maß“ dann bei einem der Sanitäter. Weiter heißt es dann: „Seine Kleidung und seine eher minimal ausgeprägten feinmotorischen Fähigkeiten ließen bei uns erhebliche Zweifel an seiner Geschichte aufkommen.

Letztendlich überführten wir den „Übeltäter“ mit dem Ergebnis seines Atemalkoholtests, der erst beim dritten Versuch gelang und ein Ergebnis von satten 2,59 Promille lieferte. Der junge Mann schlief in den nächsten Stunden, gut betreut von unserem Überwachungsteam, seinen Rausch aus und wurde anschließend wieder in das reale Leben entlassen.“