„Rotzevoll“: Megastars betrunken in Wiesn-Fahrgeschäften – einer darf bei Wilde-Maus-Chefin in Wohnwagen pinkeln

Von: Armin T. Linder

Die Kaulitz-Brüder Tom (2.v.l.) und Bill (4.v.l.) vor ihrer Achterbahn-Fahrt. © Screenshot

Oktoberfest-Besuch am Limit: Diese Megastars ließen es sich nicht nur kulinarisch gut gehen. Sie unternahmen auch nicht mehr ganz nüchtern eine Fahrgeschäft-Tour.

München - Einige Achterbahn-Besucher auf der Wiesn hatten nun wirklich was von ihrem Geld: Sie bekamen nicht nur den üblichen Adrenalin-Kick. Sondern auch noch ein Erlebnis, das bleibt, sogar samt den passenden Aufnahmen. Denn wer kann von sich behaupten, schon mal mit mehreren Megastars in einem Oktoberfest-Fachgeschäft gesessen zu haben?

Oktoberfest: Tom und Bill Kaulitz (Tokio Hotel) klappern Fahrgeschäfte ab

Die Rede ist von Bill und Tom Kaulitz (beide 34). Die Zwillinge von Tokio Hotel statteten der Wiesn einen Besuch ab. Während Tom in Weiß auftauchte, dachte Bill gar nicht daran, ein zurückhaltendes Outfit zu wählen (wir berichteten). Sie ließen es sich im Käfer-Festzelt gut gehen und nahmen auch sonst alles mit, was ging. Reihenweise Fahrgeschäfte klapperten sie ab, mindestens Bill war dabei ziemlich betrunken, wie er in ihrem Podcast zugab (siehe unten). Unerkannt blieben sie nicht immer. Klar, dass auch die „normalen“ Wiesn-Besucher ihre Handys zückten, wenn sich die Topstars näherten.

Ein Video davon sammelte bei TikTok schon mehr als 400.000 Aufrufe. Es ist mit „Pov: Du wartest auf deine Achterbahn auf dem Oktoberfest und Tokio Hotel drängelt vor“. Ob sich die Kaulitz-Brüder wirklich einen Vorteil verschafft haben? Das ist in den 23 Sekunden nicht auszumachen. Wohl aber ist zu erkennen, dass sie von anderen im Fahrgeschäft erkannt werden. Und mit ihnen Stimmung machen, bevor Bill und Tom sich selbst in einen Achterbahn-Waggon setzen. Ob Bill da schon betrunken ist?

Die Person, die das Video gepostet hat, kassiert eine Menge Neid in den Reaktionen. „Ich würde alles geben, um Bill so nah zu sein“, heißt es in den Kommentaren. „BILL IST SO NAH OMG Alter ich wünschte, ich wäre doch Oktoberfest gegangen (wohne Nähe München)“, „Omg du lebst meinen Traum du hast sie einfach getroffen“ und „Digga ich will die auch sehen“, schreiben sie. Andere freuen sich eher über den Begleiter der Kaulitz-Brüder. „Also reden von Tokio Hotel ..aber Leute ..da ist Marc Eggers“ und „Der Marc Eggers ist auch überall“, schreiben sie über Model und Schauspieler Eggers, der Bill im Festzelt ganz nah kam.

Kaulitz-Zwillinge berichten in Podcast von ihrem Oktoberfest-Besuch

Die Kaulitz-Twins hatten eine Menge Spaß auf der Wiesn, das geht auch aus ihrem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ hervor. Keiner habe sie rumgeschubst bei ihrer Fahrgeschäft-Runde, berichten sie, Bill habe mit dem Freefall Tower begonnen. „Wir mussten natürlich nicht anstehen. Wir sind natürlich überall reingekommen“, so Bill. Tom: „Was heißt hier natürlich? Ich habe mich angestellt, du bist direkt nach vorne: ‚Hallo ich bin Promi‘.“ Bill bestätigt: „Ja, ich habe gesagt ‚Hallo, ich bin Promi, ich möchte bitte vor‘. Dann bin ich direkt rein und dachte: Uh, ob das nicht negative Stimmung gibt? Aber nein, die Leute haben sich trotzdem gefreut, sagten: Du kannst gerne vor.“

Geisterbahn und Wilde Maus seien sie auch gefahren. Dazu seien sie im Teufelsrad gewesen, wo sie sich aber verstecken mussten, um nicht selbst zur Teilnahme aufgerufen zu werden. Beim Freefall Tower hätten sie einen Stapel Eintrittskarten geschenkt bekommen. Den Tom Kaulitz an alle, die ihm böse Blicke zuwarfen, weiterverschenkt hat. „Da haben mich die Leute geliebt.“ Auch Bill hat eine Anekdote parat. Und was für eine! „Ich war bei der Besitzerin der Wilden Maus im Trailer hinten, ich musste ganz dringend auf die Toilette. Da hat sie mich nach hinten gelassen, und ich habe gesehen, wie die so wohnen. Richtig schön.“

So sieht die Wilde Maus auf der Wiesn aus (Archivfoto). © Pond5/Imago

Bill Kaulitz: „Ich merke jetzt wirklich erst, wie betrunken ich war“

Bill Kaulitz gesteht offen über ihre Tour durch die Fahrgeschäfte: „Ich muss wirklich rückblickend jetzt sagen: Ich war schon so betrunken, als wir das gefahren sind. Ich merke jetzt wirklich erst, wie betrunken ich war. Die Geisterbahn weiß ich noch so ein bisschen, die hatte so ein komisches Rad, wo du durchfährst, da wird dir wahnsinnig schlecht.“ Sein Geständnis: „In der Geisterbahn, Tom, war ich so rotzevoll.“ Tom Kaulitz ergänzt, dass es später noch an jeder Bude Shots für sie gegeben habe. Uff. Mindestens Bill Kaulitz hat neben brüchigen Erinnerungen vermutlich also auch einen ordentlichen Kater vom Wiesn-Besuch mitgebracht. Ein Schlager-Star hat sich nach seinem Wiesn-Überraschungsauftritt daneben benommen. (lin)