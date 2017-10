Kommentar zur Wiesn-Bilanz: Ein Fest der Münchner

München - An Sorgen und mahnenden Stimmen hat es diesem Oktoberfest wahrlich nicht gefehlt. Die einen befürchteten, das politische, vom Wahlkampf geprägte Gezänk um den Bierpreis könne die Stimmung trüben. Die anderen verwiesen - zumal nach den Anschlägen von London und Barcelona - auf Terrorängste und unkten, die Gäste aus dem Ausland würden ausbleiben. Und das Wetter der ersten Tage schien wieder Anderen Vorbote eines finanziellen Fiaskos zu sein. Man muss dankbar sein, dass sie sich alle geirrt haben.

+ Merkur-Redakteur Peter Schmidt. © Schlaf

Gewiss: Als erste „große Wiesn“ mit Oider Wiesn und der Verlängerung um zwei Tage hätte das berühmteste Volksfest der Welt noch stattlichere Zahlen liefern können. Doch arm geworden ist wohl keiner der Akteure, und dem Publikum war’s recht: Aus der von so vielen großen und kleinen Sorgen geprägten Gemengelage hat sich eine heitere und entspannte Wiesn entwickelt. So haben es viele Besucher empfunden, und so klingt es aus der Bilanz der Sicherheitskräfte. Der große Hype um die Wiesn, auf der man zeitweise nur noch C-Promis in schriller Verkleidung versammelt wähnte, scheint vorbei.